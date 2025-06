NASDAQ-Handel: Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0.67 Prozent auf 22’386.45 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.407 Prozent höher bei 22’328.24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 22’237.74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 22’255.27 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’391.84 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3.48 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20’915.65 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 26.03.2025, einen Stand von 19’916.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 19’751.05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6.73 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 22’391.84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 10.44 Prozent auf 42.09 USD), Marvell Technology (+ 6.22 Prozent auf 80.65 USD), Intuitive Surgical (+ 2.86 Prozent auf 536.53 USD), Diamondback Energy (+ 2.34 Prozent auf 141.27 USD) und CrowdStrike (+ 2.31 Prozent auf 505.48 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil ASML (-2.65 Prozent auf 793.67 USD), PayPal (-1.82 Prozent auf 61.94 EUR), PDD (-1.66 Prozent auf 105.36 USD), Charter A (-1.32 Prozent auf 393.60 USD) und Lululemon Athletica (-1.07 Prozent auf 229.05 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20’678’081 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.114 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.23 Prozent gelockt.

