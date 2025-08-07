NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WD-40-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 07.08.2015 wurden WD-40-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das WD-40-Papier bei 90.00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das WD-40-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.111 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der WD-40-Aktie auf 219.37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 243.74 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 143.74 Prozent erhöht.

WD-40 war somit zuletzt am Markt 2.93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch