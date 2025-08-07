|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Performance
|
07.08.2025 16:02:32
NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WD-40-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in WD-40 gewesen.
Am 07.08.2015 wurden WD-40-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das WD-40-Papier bei 90.00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das WD-40-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.111 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der WD-40-Aktie auf 219.37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 243.74 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 143.74 Prozent erhöht.
WD-40 war somit zuletzt am Markt 2.93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch