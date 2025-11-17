NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southside Bancshares-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Southside Bancshares-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Southside Bancshares-Aktie 35.89 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.786 Southside Bancshares-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 14.11.2025 80.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28.84 USD belief. Mit einer Performance von -19.64 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Southside Bancshares zuletzt 864.87 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch