|Lohnende PC Connection-Anlage?
29.08.2025 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PC Connection-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen PC Connection-Einstiegs gewesen.
PC Connection-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21.01 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 47.596 PC Connection-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der PC Connection-Aktie auf 64.14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’052.83 USD wert. Damit wäre die Investition 205.28 Prozent mehr wert.
PC Connection war somit zuletzt am Markt 1.64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch