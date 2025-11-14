Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Langfristige Anlage 14.11.2025 10:02:13

NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in Check Point Software von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Check Point Software-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Check Point Software-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 127.90 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Check Point Software-Aktie investiert, befänden sich nun 78.186 Check Point Software-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Check Point Software-Papiers auf 198.81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’544.18 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 55.44 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Check Point Software eine Börsenbewertung in Höhe von 21.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch