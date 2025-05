NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verliert nachmittags

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.13 Prozent auf 19’185.74 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.42 Prozent schwächer bei 18’937.42 Punkten, nach 19’211.10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’937.42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19’227.22 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 16’286.45 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 19.02.2025, bei 20’056.25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 16’685.97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 verlor der Index bereits um 0.493 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 20’118.61 Punkte. 14’784.03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Amtech Systems (+ 12.78 Prozent auf 3.97 USD), OraSure Technologies (+ 9.05 Prozent auf 2.65 USD), Geron (+ 8.27 Prozent auf 1.38 USD), Nissan Motor (+ 5.93 Prozent auf 2.50 USD) und TransAct Technologies (+ 5.32 Prozent auf 3.96 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Century Casinos (-4.68 Prozent auf 1.73 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4.57 Prozent auf 3.13 USD), Neogen (-4.39 Prozent auf 6.32 USD), Lifecore Biomedical (-3.99 Prozent auf 6.62 USD) und American Eagle Outfitters (-3.96 Prozent auf 11.87 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 24’562’053 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.010 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.96 erwartet. Mit 10.49 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

