NACHBÖRSE/XDAX praktisch unverändert - KKR startet Offerte für Datagroup

DOW JONES--Keine Reaktion zeigte die Aktie von Datagroup auf den Beginn der Übernahmeofferte durch den US-Finanzinvestor KKR. Die Annahmefrist für das Angebot in Höhe von 54,00 Euro in bar hat am heutigen Freitag begonnen und läuft bis zum 6. Juni, wie Datagroup mitteilte. Danach werde es keine zweite Annahmefrist geben. Eine Mindestannahmeschwelle ist nicht vorgesehen. Datagroup gingen mit 56,50 Euro aus dem regulären Handel.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.24 Uhr 17.30 Uhr

23.506 23.499 unv.

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 09, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)