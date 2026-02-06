Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Musk mahnt Geduld bei Cybercab und Optimus an
KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Weisses Haus startet TrumpRx - Aktien von Novo Nordisk, Eli Lilly und Pfizer stark
D-Wave Quantum-Aktie volatil: Branchen-Schock durch Shortseller-Angriff belastet weiter
Microsoft-Aktie im Fokus: Stifel-Analyst reduziert Kursziel deutlich
06.02.2026 22:19:41

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.765 Pkt

DOW JONES--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Freitagabend von einem "ruhigen Geschäft" mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss gesprochen. Auffällige Titel seien nicht zu beobachten gewesen - auch weil keine handelbaren Nachrichten aufgeschlagen seien. Mit der Rally an der Wall Street liefen die Kurse auch hierzulande nach oben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.765 24.721 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 16:19 ET (21:19 GMT)

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 06/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 06/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

