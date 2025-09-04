|
04.09.2025 22:21:41
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.817 Punkte
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag sind die Kurse von der fest tendierenden Wall Street noch etwas nach oben gezogen worden. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten gab es nicht. Die Anleger warteten gespannt auf das Highlight der Woche: den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für August am Freitag.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.817 23.770 +0,2%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 04, 2025 16:22 ET (20:22 GMT)
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag stärker. Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag freundlich. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
