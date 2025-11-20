Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’543 0.1%  SPI 17’254 0.2%  Dow 45’954 -0.4%  DAX 23’279 0.5%  Euro 0.9290 0.0%  EStoxx50 5’570 0.5%  Gold 4’083 0.1%  Bitcoin 69’595 -5.5%  Dollar 0.8051 -0.1%  Öl 63.3 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Tesla-Aktie im Fokus: Musk plant grosse Veränderungen für Robotaxis
Kursgewinne der Plug Power-Aktie nur ein technischer Rebound?
Palantir-Aktie setzt Kurskorrektur fort - Bewertungsbedenken bleiben
NVIDIA-Aktie rutscht dennoch ab: Gewinn und Umsatz klettern weiter kräftig
Suche...
eToro entdecken

Freddie Mac Aktie 929673 / US3134003017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.11.2025 20:33:11

Mortgage Rates Up Slightly

Freddie Mac
7.95 EUR -11.67%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Mortgage rates, or interest rates on home loans, rose slightly from last week, according to mortgage provider Freddie Mac (FMCC.OB).

The 30-year FRM averaged 6.26% as of November 20, 2025, up from last week when it averaged 6.24%. A year ago at this time, the 30-year FRM averaged 6.84%.

The 15-year FRM averaged 5.54%, up from last week when it averaged 5.49%. A year ago at this time, the 15-year FRM averaged 6.02%.

"Mortgage rates have been shifting within a narrow ten-basis point range over the last month. This rate stability is a positive sign for both buyers and sellers, as it helps provide greater certainty in the housing market," said Sam Khater, Freddie Mac's Chief Economist.

Nachrichten zu Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

14:30 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
13:35 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
11:39 Erweitertes Basiswertangebot mit «Foreign Exchange» (FX) und «Precious Metals» (PM) für Anlageprodukte
11:30 Talfahrt fürs Erste beendet
10:27 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweiz – Keine Freudensprünge/adidas/Zalando – Gemeinsam im Formtief
09:59 Marktüberblick: Gute Stimmung dank NVIDIA
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’066.51 19.89 U5BSSU
Short 13’334.71 13.85 B6CSKU
Short 13’820.84 8.98 SSUB2U
SMI-Kurs: 12’543.06 20.11.2025 17:30:18
Long 12’035.25 19.28 SZ8B6U
Long 11’760.87 13.62 SHFB5U
Long 11’281.33 8.98 SJ9BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Jüngste Einstufung durch DZ BANK
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Zurich Insurance Group setzt in Q3 2025 auf diese 10 US-Aktien
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
NVIDIA-Aktie rutscht dennoch ab: Gewinn und Umsatz klettern weiter kräftig
Rheinmetall-Analyse: Warburg Research stuft Rheinmetall-Aktie mit Hold ein
Trotz starker NVIDIA-Zahlen: Bitcoin sinkt auf Tief seit April -- Geringere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
Trotz jüngster Korrektur: Cathie Wood bekräftigt Millionenprognose für Bitcoin
NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom

Top-Rankings

Bridgewaters Q3-Umbau: Diese Aktien rückten in den Fokus
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
Im dritten Quartal 2025 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges g ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Auch im dritten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
20:10 Pariser Stabschef: 'Müssen bereit sein, Kinder zu verlieren'
20:06 Aktien New York: Euphorie über Nvidia-Zahlen hält nicht lange an
20:02 OTS: Elite Report / Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen ...
19:49 ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt CTS Eventim nach Zahlen auf 'Buy' - Ziel 115 Euro
19:42 Auslieferung des Nord-Stream-Verdächtigen kommende Woche
19:41 Autismus nach Impfung? US-Behörde ändert Infos auf Website
19:39 Corona-Bericht: Tausende vermeidbare Tote in Großbritannien
19:34 INDEX-FLASH: US-Börsen drehen klar ins Minus
19:32 GNW-News: AirX gehört zu den weltweit besten 3% der Fluggesellschaften und erhält das ARGUS Platinum Rating
19:05 Champions League im TV: US-Sender übernehmen ab 2027, DAZN raus