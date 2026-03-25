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25.03.2026 07:44:42

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Derweil plant das Pentagon die Verlegung einer Kampfbrigade in den Nahen Osten. Damit sollen Operationen gegen den Iran unterstützt werden. Ein schriftlicher Befehl zur Verlegung der aus rund 3.000 Soldaten bestehenden Einheit werde in den kommenden Stunden erwartet, sagten zwei Vertreter der USA.

FEDERAL RESERVE

US-Notenbankgouverneur Michael Barr rechnet mit einem Beibehalten des aktuellen Zinsniveaus "für einige Zeit". In seiner Rede auf einer Konferenz in Phoenix sagte Barr, dass die Inflation nach wie vor "deutlich über" dem 2-Prozent-Ziel der Fed liege. Grund dafür seien sowohl schnellere Preissteigerungen bei Gütern als auch eine andauernde Inflation bei Dienstleistungen ausserhalb des Wohnsektors. Barr zeigte sich zwar optimistisch, dass die Auswirkungen der Zölle nachlassen werden, betonte jedoch, dass er handfeste Beweise sehen wolle, bevor er für eine Lockerung der Geldpolitik stimme.

FGI INDUSTRIES

hat die Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr verschoben, weil der Anbieter von Küchen- und Badprodukten mehr Zeit braucht, um seine Finanzberichte fertigzustellen.

KB HOME

hat seine Prognose für das Geschäftsjahr gesenkt. Der Hausbaukonzern rechnet für das Gesamtjahr nun mit Einnahmen aus dem Wohnungsbau von 4,8 bis 5,5 Milliarden Dollar, verglichen mit einer vorherigen Prognose von 5,1 bis 6,1 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr werden nun 10.000 bis 11.500 ausgelieferte Häuser erwartet, nach einer früheren Prognose von 11.000 bis 12.500 Häusern. Für das laufende zweite Geschäftsquartal prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz im Wohnungsbau von 1,05 bis 1,15 Milliarden Dollar und rechnet mit der Auslieferung von 2.250 bis 2.450 Häusern. Im ersten Geschäftsquartal verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von 33,4 (Vorjahr: 109,6) Millionen Dollar oder 52 Cent je Aktie. Analysten hatten mit 55 Cent gerechnet. Der Umsatz fiel um 23 Prozent auf 1,08 Milliarden Dollar, verglichen mit einer Analystenschätzung von 1,09 Milliarden Dollar.

MERCK & CO

steht kurz vor einer Vereinbarung im Wert von rund 6 Milliarden US-Dollar zur Übernahme von Terns Pharma. Dies berichtet die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Terns Pharma ist ein US-Biotech-Unternehmen, das Behandlungen für eine Form von Blut- und Knochenkrebs entwickelt.

OPENAI

will seine Videoplattform Sora nach wenigen Monaten schon wieder abschalten. Das Unternehmen hatte das Produkt im vergangenen Jahr unter grosser Aufmerksamkeit auf den Markt gebracht. Seitdem ist es jedoch aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Dieser Schritt ist eine von mehreren Massnahmen des Unternehmens, um sich wieder auf Geschäfts- und Programmierfunktionen zu konzentrieren. Dies geschieht im Vorfeld eines möglichen Börsengangs, der bereits im vierten Quartal diesen Jahres stattfinden könnte.

SOFTBANK / ARM HOLDINGS

Arm Holdings hat Pläne zur erstmaligen Entwicklung und Verkauf einer eigenen CPU (Zentraleinheit) für den Einsatz in KI-Rechenzentren angekündigt. Damit begibt sich der britische Halbleiterentwickler erstmals in direkte Konkurrenz zu seinen Kunden wie Nvidia, Amazon, Alphabet und Microsoft und weckt Hoffnung auf zusätzliche Umsätze.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 02:44 ET (06:44 GMT)

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US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.

Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht

Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’000.93 18.92 BNRS1U
Short 13’231.86 14.00 BVJSJU
Short 13’749.82 8.79 SN2BBU
SMI-Kurs: 12’515.94 24.03.2026 17:31:17
Long 11’957.13 19.67 SFDB6U
Long 11’697.88 13.92 BAES3U
Long 11’178.49 8.82 BAOSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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