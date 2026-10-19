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19.10.2026 08:42:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Nachdem der Schweizer Aktienmarkt zuletzt sechs Handelstage in Folge zugelegt hat, könnte der Start in diese neue datenreiche Woche etwas verhaltener ausfallen. Darauf deuten die vorbörslichen Indikationen zumindest hin. Die Vorgaben sprechen dabei ebenfalls für eine gewissen Zurückhaltung. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,03% auf 14'395 Punkte - Dow Jones: -0,34% auf 52'002 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: -2,14% auf 26'140 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: -0,58% auf 64'948 Punkte - Rohöl Brent: -2,33% auf 107,30 USD - Rohöl WTI: -2,08% auf 99,30 USD - Gold: +0,27% auf 4176,78 USD pro Unze - Bitcoin: 82'802 USD (+0,91% seit Freitagmorgen) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche kündigt verschiedene Daten aus Krebs-Portfolio für ESMO an - Lindt & Sprüngli trennt sich von Konzernchef Adalbert Lechner Dieter Weisskopf übernimmt CEO-Posten interimistisch Wechselt auch Deutschland-Chef aus Interim-CEO: Vertrauen spielte bei Ablösung von CEO wichtige Rolle Strategie und Prognose vom 29. September bleiben unverändert vorbörsliche Indikation +0,7% - Julius Bär ernennt Francis Hoefman zum Chief Human Resources Officer - Swisscom: Freischaltung der blockierten Glasfaseranschlüsse braucht Zeit - Also 9 Mte: EBITDA 240 Mio Euro, Umsatz 12,4 Mrd Euro 2026: EBITDA am oberen Ende der Spanne von 300 bis 340 Mio Euro erwartet vorbörsliche Indikation +1,9% - Centiel bestätigt US-Auftrag über 51,4 Mio USD von Neo Critical Power - Cosmo: Phase-2-Studie mit Rifamycin-1%-Gel erreicht Ziele vorbörsliche Indikation +2,4% - DKSH expandiert mit Zukauf von Newbridge in den Nahen Osten und Nordafrika übernimmt Newbridge Pharmaceuticals für 390 Mio US-Dollar vorbörsliche Indikation -0,1% PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CHINA Q3 2026 REAL GDP +4.5% Y/Y VS MEDIAN +4.3% - CHINA Q3 2026 REAL GDP +1.2% Q/Q VS MEDIAN +1.0% - CHINA SEP INDUSTRIAL OUTPUT +5.5% Y/Y VS MEDIAN +5.3% - CHINA SEP RETAIL SALES +1.1% Y/Y VS MEDIAN +0.5% - CHINA SEP UNEMPLOYMENT RATE +5.2% VS AUG +5.3% - CHINA YTD INDUSTRIAL OUTPUT +5.3% Y/Y VS JAN-AUG +5.3% Y/Y DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9248 (Freitagabend*: 0,9258) - USD/CHF: 0,8240 (Freitagabend*: 0,8241) - EUR/USD: 1,1223 (Freitagabend*: 1,1234) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): +0,29% auf 14'391 Punkte - SMIM (Freitag): +0,01% auf 3'133 Punkte - SPI (Freitag): +0,22% auf 20'289 Punkte - DAX (Freitag): +0,95% auf 25'623 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,28% auf 7'957 Punkte
awp-robot/uh/jb
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