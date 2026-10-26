Sika-Aktie: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Damit stärkt der Bauchemiehersteller seine Präsenz im Baumarkt der Vereinigten Arabischen Emirate, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess.

Duproof produziert bituminöse Abdichtungsmembranen für Bauprojekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese seien bei grossen Bauprojekten in den VAE weit verbreitet. Das Unternehmen betreibt einen Produktionsstandort in Dubai.

Sika will mit der Übernahme das lokale Produktangebot für Grossprojekte ausbauen, zusätzliche Vertriebschancen nutzen und die regionale Lieferkette im Nahen Osten stärken. Der Bauchemiekonzern verfügt in der Region bereits über Produktionsstandorte in Saudi-Arabien und Ägypten.

Zu den finanziellen Bedingungen der Transaktion machte Sika keine Angaben.

awp-robot/ra

Baar (awp)