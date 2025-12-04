Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird dank guten Vorgaben aus den USA und gemäss vorbörslichen Indikationen etwas fester gesehen. Der Dow Jones hatte nach Europa-Schluss dank Zinssenkungshoffnungen noch einmal deutlich zugelegt. Grund dafür waren enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt (ADP), was die Erwartungen einer Zinssenkung noch einmal verstärkt hatte. Nun stehen die am Freitag erwarteten PCE-Daten aus den USA im Fokus. Diese könnten den Weg für weitere Zinssenkungen über den Dezember hinaus ebnen, heisst es am Markt.

- SMI vorbörslich: +0,40% auf 12'910,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,86% auf 47'883 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,17% auf 23'454 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +2,33% auf 51'028 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB beteiligt sich an Spezialisten für Kühlsysteme von Rechenzentren - Galderma erhält von S&P BBB-Rating - Nestlé Waters: Vier Millionen Perrier-Flaschen temporär blockiert - Swiss Re ernennt Nicole Pieterse zur neuen Personalchefin - Addex Q3: Flüssige Mittel 2,2 Mio Fr. (H1: 2,3 Mio) Nettoverlust 1,6 Mio Fr. (VJ Verlust 1,5 Mio) Operativer Verlust 0,70 Mio Fr. (VJ Verlust 0,62 Mio) - Also platziert Schuldscheindarlehen über 250 Millionen Euro - Epic Suisse hat Aktien im Wert von 70 Millionen Franken platziert - Helvetia erhält Genehmigung zur Integration von Caser - Inficon ernennt Dimitrij Lisak per Mitte 2026 zum CFO - Leonteq publiziert Business Update 2025: Verlust im niedrigen zweistelligen Millionenbereich Regulatorische Altfälle vor Abschluss Niederlassung in Japan wird verkauft, Abschluss im Q1 erwartet VRP Christopher Chambers tritt an GV nicht zur Wiederwahl an vorbörsliche Indikation -7,6% - Medacta-CEO will Marktanteil mit Innovation und Expansion steigern - SHL: 6,89 Mio Bezugsrechte ausgeübt, 20,67 Mio neue Aktien gezeichnet - Tecan: Matthias Gillner soll neuer VR-Präsident werden Gitte Pugholm Aabo als neues VR-Mitglied vorgeschlagen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Schweizer Börsenbetreiberin SIX legt Clearinghäuser zusammen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Jane Street meldet Anteil von 1,273%/3,148% - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 4,993% - Newron: Tobias Scherer meldet Anteil von 9,92% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 14,62% - Youngtimers: Jenny Wai Ting Yeung meldet 26,668%; Yin Pan (Ben) Cheng 41,145% PRESSE DONNERSTAG - Helvetia Baloise wird v.a. doppelt besetzte Stabsstellen abbauen (Blick) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Addex: Conf. Call zu Ergebnis Q3 (16.00 Uhr) - Youngtimers: aoGV (u.a. Kapitalerhöhung, 9.30 Uhr) Freitag: - Swiss Re: Management Dialogue 2025 (10.00-12.30 GMT) Montag: - Helvetia: Pro-Forma-Finanzinfo zu Fusion mit Baloise (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten November 2025 (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) November (09.30 Uhr) - SNB: Devisenreserven November 2025 (Freitag) - BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison 2025 (Montag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex November 2025 (Montag) Ausland: - ZO: Einzelhandelsumsatz 10/25 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Handelsbilanz 10/25 (14.30 Uhr) SONSTIGES Index-Anpassungen per 22.12. im Zshg. mit Fusion Helvetia/Baloise: - SLI: Helvetia Baloise Holding neu anstelle von Swatch I - SMIM: Galenica neu wieder dabei, kein Ausschluss - SPI: Dottikon neu SPI Mid statt SPI Small - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise (per 8.12., letzte Handelstag alte Aktien 5.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Epic Suisse-Privatplatzierung von Aktien von rund 60 Mio Fr. (Handel ab 8.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9337 - USD/CHF: 0,8008 - Swiss Bond Index: +11 BP auf 139,91% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,182% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,25% auf 12'858 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,27% auf 2'079 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,17% auf 17'677 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,07% auf 23'694 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,12% auf 8'087 Punkte

awp-robot/sw/uh