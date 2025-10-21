Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SLI 3025288 / CH0030252883

2’039.28 Pkt
3.60 Pkt
0.18 %
17:30:25
21.10.2025 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag kaum verändert in den Handel starten. Darauf deuten die vorbörslichen Indikationen hin, nachdem der Leitindex SMI zum Wochenstart noch durch schwächere Schwergewichte ausgebremst worden war. Die Vorgaben aus Übersee werten Börsianer derweil als positiv. 

- SMI vorbörslich: -0,06% auf 12'627,22 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Montag): +1,12% auf 46'707 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +1,37% auf 22'991 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +0,13% auf 49'251 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Kühne+Nagel erweitert in Thailand Kapazitäten für Strassentransport
- SGS bündelt digitale Dienste in neuem Angebot
- Sonova lanciert neue KI-basierte Produkte 

- Huber+Suhner 9 Mte: Auftragseingang 818,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 763 Mio)
                      Umsatz 659,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 673 Mio)
                2025: Bisherige Prognosen bestätigt
                      Weiter Umsatz etwa auf Vorjahreshöhe angestrebt
                      Weiter operative Marge innerhalb Zielband 9-12% angestrebt
                Vorbörsliche Indikation -2,1%

- Cosmo erhält EU-Zulassung für Aknecreme Winlevi
     Vorbörsliche Indikation +1,4%
- Hypi Lenzburg: Geschäftsleitungsmitglied Meyer geht Ende Januar 2026 
- Adecco lanciert KI-Lernprogramm für Arbeitssuchende 
- Ypsomed lanciert eine auf Recycling ausgelegte Autoinjektor-Plattform 

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: BAZG Uhrenexporte September unbereinigt 1,99 Mrd Fr. (nom. -3,1% gg VJ)
           Exporte September zum VM nominal +3,4%, real +2,7% (saisonbereinigt)
           Exporte in USA September +42,8% zum VM (saisonbereinigt)
           Importe September zum VM nominal +9,4%, real +1,9% (saisonbereinigt)
           Handelsbilanzüberschuss September 2,83 Mrd Fr. (saisonbereinigt)

           
WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Idorsia: Fidelity Mt. Vernon Street Trust meldet Anteil von 3,011%
- Meyer Burger: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,862%
- Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,195%
- R&S: Blackrock meldet Anteil von 3,005%
- Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 19,851%
- Valiant: Blackrock meldet Anteil von 3,079%
- Vontobel: Capital meldet Anteil von 4,994%

PRESSE DIENSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- GV: Dormakaba (14.00 Uhr)

  Mittwoch:
- Rieter: Investor Update 2025 (Conf. Call 9.00 Uhr)
- U-blox: Trading Update Q3

  Donnerstag:
- Galderma: Trading Update Q3 (Webcast 15.30 Uhr)
- Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Lonza: Qualitative Update Q3
- Roche: Umsatz 9 Mte (MK 09.00/Webcast 14.00 Uhr)
- SGS: Umsatz Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Bystronic: Update 9 Mte
- Galenica: Umsatz Q3
- Gurit: Umsatz Q3
- Inficon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.30 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Zweite Schätzung Logiernächte September 2025 (Mittwoch)
- SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung (Donnerstag)

  Ausland:
- ZO: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig) (11:00 Uhr)
- US: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25 (14:30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025

  Übernahmeangebote: 
- U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.)
- Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.)

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.)
- Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant)
- SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant)

EX-DIVIDENDE DATEN:
per 23.10:
- Dormakaba (9,20 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9223
- USD/CHF: 0,7936
- Swiss Bond Index: +7 BP auf 139,88% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,187% (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): -0,07% auf 12'635 Punkte
- SLI (Montag): +0,18% auf 2'039 Punkte
- SPI (Montag): +0,04% auf 17'369 Punkte
- Dax (Montag): +1,80% auf 24'259 Punkte
- CAC 40 (Montag): +0,21% auf 8'206 Punkte

awp-robot/sw/

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’037.04 0.07%

