Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Der Dax dürfte seinen neuerlichen Rückschlag am Mittwoch zunächst geringfügig ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,1 Prozent tiefer auf 24.028 Punkte. Der Dax steuert damit erneut auf die runde Marke von 24.000 Punkten zu, die er am Montag mit Mühe gehalten hatte. Die Vorgaben von der Wall Street sind unter dem Strich negativ - nach dem europäischen Handelsschluss ging es abwärts. Der Nasdaq 100 - Auswahlindex der Tech-Börse - hatte es zwar gleich zu Beginn erstmals in seiner Geschichte über 23.000 Punkte geschafft, musste letztlich jedoch seine Gewinne fast gänzlich abgeben. Der marktbreite S&P 500 drehte nach seinem anfänglichen Rekord gar klar ins Minus. Die Anleger sorgen sich um den Einfluss der US-Zölle auf die Preise, kommentierten die Experten der Commerzbank. Die US-Inflation sei gegenüber Mai gestiegen und zeige damit erste klare Auswirkungen.

USA: - NASDAQ IM PLUS, DOW UND S&P 500 IM MINUS - Positive Nachrichten aus der Chipbranche haben den US-Börsen am Dienstag zwar Bestmarken beschert. US-Inflationsdaten und Geschäftszahlen aus dem Bankensektor gaben jedoch keine Impulse, und belasteten am Ende sogar etwas. Im Handelsverlauf ging den Aktienkursen der Schwung aus. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 rettete nach einem starken Start ein Plus von 0,13 Prozent auf 22.884,59 Punkte ins Ziel. Der marktbreite S&P 500 konnte seine Gewinne nicht halten und schloss 0,40 Prozent tiefer mit 6.243,76 Punkten. Der Dow Jones Industrial hatte schon zu Handelsbeginn geschwächelt und büsste letztlich 0,98 Prozent auf 44.023,29 Punkte ein.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen in Asien haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,3 Prozent, während der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, um 0,3 Prozent fiel. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog um rund ein halbes Prozent an.

DAX 24060,29 -0,42% XDAX 24039,12 -0,80% EuroSTOXX 50 5354,17 -0,31% Stoxx50 4503,03 -0,40% DJIA 44023,29 -0,98% S&P 500 6243,76 -0,40% NASDAQ 100 22884,59 0,13%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 129,48 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1618 0,15% USD/Yen 148,92 0,03% Euro/Yen 173,00 0,17%

BITCOIN:

Bitcoin 117.79 0,02% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 68,82 +0,11 USD WTI 66,74 +0,22 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - USA und Europäer einigen sich auf Frist für Iran-Abkommen, Axios - Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf hält sich Rückzug von Kandidatur zur Richterin am Bundesverfassungsgericht offen, ZDF-Sendung Markus Lanz - Die SPD-Aussenpolitikerin Derya Türk-Nachbaur kritisiert Überlegungen von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) zu direkten Gesprächen mit den Machthabern in Afghanistan zur Erleichterung von Abschiebungen, Interview, Rheinische Post - Die nordrhein-westfälische Landesregierung erwägt Änderungen im Finanzierungssystem, um Kommunen die Einrichtung von öffentlichen Trinkbrunnen zu erleichtern, Interview mit NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne), Rheinische Post - NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) fordert, dass der Bund einen Teil des Geldes aus dem 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturpaket für Wasserstrassen in NRW verwendet, Gespräch, Rheinische Post - NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) schürt die Hoffnung, dass es künftig eine direkte Zugverbindung von Köln nach London geben könnte, Gespräch, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Elliott Management hat Anteil an Global Payments aufgebaut, FT - Aquarian Holdings verhandelt exklusiv über Kauf von Brighthouse Financial, WSJ - Gespräch mit Metzler-Vorstandsmitglied Franz von Metzler über die grossen Fussstapfen seines Vaters und wie er Gewerkschaften in Deutschland für betriebliche Altersvorsorge begeistern will, FAZ - Der Gesetzgeber muss die deutsche Wirtschaft vor einer weltweiten Haftung für teure Klimaschäden schützen, Gastbeitrag von Stefan Altenschmid, Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, FAZ - Neue Technologien treffen auf alte Haftungsfragen: Es braucht neue Regeln für die Irrtümer der KI, Gastbeitrag von Sara Vanetta und Isabelle Peltier, Anwältinnen der Kanzlei White & Case, FAZ - Aus geldpolitischer Sicht ist derzeit "eine Politik der ruhigen Hand gefragt", Gespräch mit Bundesbankpräsident Joachim Nagel, HB

bis 21.00 Uhr: - "Die Zölle sind für unser Geschäft nicht das grösste Problem, Gespräch mit Daimler-Truck-Chefin Karin Radström über den Jobabbau in Deutschland, neue Produktionsstandorte, die Herausforderung Donald Trump und welche Frage sie auf die Palme bringt, HB - Figure Technology will im Herbst an die Börse, Gespräch mit Mitgründer Mike Cagney, Information - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und sein französischer Amtskollege Éric Lombard wollen die Bedingungen für Gründer auf europäischer Ebene stärken und richten dafür eine Expertenkommission ein, HB - Koalition will drei neue Chipfabriken ansiedeln, HB - "Grösste Schwachstelle ist der teure, ineffiziente Sozialstaat", Gespräch mit Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, HB

/mis