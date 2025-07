Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

TENDENZ: - LEICHTE GEWINNE - Mit einem leichten Plus steuert der Dax am Donnerstag wohl wieder sein am Vortag erreichtes Rekordhoch von 24.609 Punkten an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,1 Prozent höher auf 24.585 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dax 1,4 Prozent zugelegt und nur knapp unter seinem Rekordhoch geschlossen. Im bisherigen Jahresverlauf zog der Dax rund 23 Prozent an. Etwas Auftrieb kommt von der Wall Street. Hier legten die grossen Indizes klar zu. Die Tagestiefs fielen just auf das europäische Handelsende.

USA: - GEWINNE - Eine verhaltene Zuversicht ist am Mittwoch an die US-Aktienmärkte zurückgekehrt. Auch wenn das Thema Zölle mit Unsicherheiten behaftet bleibt, mehren sich die Hoffnungen auf Handelsabkommen zwischen den USA und anderen Ländern. Unter den Einzelwerten erreichte Nvidia als erstes Unternehmen weltweit einen Börsenwert von vier Billionen US-Dollar. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Aufschlag von 0,49 Prozent auf 44.458,30 Punkte aus dem Tag.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nur zum Teil von der freundlichen Stimmung an den US-Aktienmärkten profitiert. Der Zollstreit wird dort von vielen Anlegern zuletzt offenbar nicht mehr als allzu grosser Schrecken gesehen. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen gewann hingegen 0,3 Prozent und der Hang-Seng -Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,1 Prozent zu. In Japan war die Stimmung getrübter. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank nach den jüngsten Gewinnen um 0,6 Prozent.

DAX 24.549,56 1,42% XDAX 24.610,79 1,47% EuroSTOXX 50 5.445,65 1,37% Stoxx50 4.548,88 0,95% DJIA 44.458,30 0,49% S&P 500 6.263,26 0,61% NASDAQ 100 22.864,91 0,72%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,91 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1734 0,11% USD/Yen 146,26 -0,05% Euro/Yen 171,63 0,07%

BITCOIN:

Bitcoin 111.205 -0,07% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 70,30 0,12 USD WTI 68,45 0,07 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr: - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat die Verlängerung der Frist für die Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen den USA und der EU begrüsst, warnte aber vor zu grossen Erwartungen, Gespräch mit Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov, Rheinische Post - Wirtschaftsweiser Martin Werding: Sozialabgaben steigen auf 50 Prozent/Kranken- und Pflegekassen noch teurer, Rheinische Post

bis 23.15 Uhr: - Ferrero nähert sich Übernahme von WK Kellogg für etwa 3 Milliarden US-Dollar, WSJ - Revolut will sich bei Finanzierungsrunde eine Milliarde US-Dollar bei einer Firmenbewertung von 65 Milliarden Dollar beschaffen, FT - "Mit Faktorstrategien können wir für Anleger dauerhaft Mehrwert schaffen", Gespräch mit Erhard Radatz, Global Head of Portfolio Management bei Invesco Quantitative Strategies, über die Vorteile von Multi-Faktor-Ansätzen, die Bedeutung der Portfoliokonstruktion und warum sich die Faktoren der Assetmanager unterscheiden, BöZ - Das sozial ungerechte Rentenpaket, Gastbeitrag von MEA-Direktor Axel Börsch-Supan, FAZ

bis 21.00 Uhr: - Der Autobauer Volkswagen hat die Lieferung seines Elektro-Kleinbusses ID.Buzz in die Vereinigten Staaten vorerst gestoppt. Hintergrund sind neben einem technischen Rückruf auch die Strafzölle der Regierung von US-Präsident Donald Trump, HB - Nvidia-Chef Jensen Huang plant bei der am Mittwoch startenden International Supply Chain Expo in Peking Treffen mit wichtigen chinesischen Regierungsvertretern, FT - KI-Startup Langchain in Finanzierungsgesprächen über 100 Millionen US-Dollar, Forbes - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) will Koordination der Regierung verbessern, Gespräch, Table Media - Inhaftierter Hanno Berger sieht sich im Cum-Ex-Skandal zu Unrecht verurteilt, Gespräch, HB - SPD-Chef und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil baut sein Ministerium personell massiv aus und setzt dabei erstmals einen Stab für Aussenpolitik ein, HB

