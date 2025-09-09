Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.09.2025 07:36:41

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

verliert sein Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde. Er werde mit Wirkung zum 8. September 2025 aus dem Vorstand und als CEO von Brenntag Essentials zurücktreten, teilte der Konzern mit. Ewout van Jarwaarde wolle sich "neuen persönlichen und beruflichen Herausforderungen" widmen. Jens Birgersson, Vorstandsvorsitzender von Brenntag, wird die direkte Leitung von Brenntag Essentials übernehmen.

DEUTZ

hat eine Kapitalerhöhung um 10 Prozent beschlossen. Das Geld ist für die Finanzierung des kürzlichen erfolgten Erwerbs der Sobek Group und für Flexibilität im Hinblick auf weitere Zukaufsmöglichkeiten vorgesehen. Deutz will 13,88 Millionen neue Aktien ausgeben.

FRESENIUS

hat nach fast zweijähriger Abwesenheit vom Euro-Anleihemarkt zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro über zwei Tranchen platziert. Eine Anleihe im Volumen von 500 Mio Euro ist im September 2029 fällig und hat einen jährlichen Kupon von 2,75 Prozent. Die andere Anleihe, ebenfalls im Volumen von 500 Mio Euro, hat eine Fälligkeit im März 2034 und einem jährlichen Kupon von 3,50 Prozent.

LUFTHANSA

Der Lufthansa-Ableger Eurowings wird 2025 wohl mit einem dreistelligen Millionengewinn abschliessen. Das sagte Jens Bischof, der Chef der Airline. Es wäre das zweite Jahr mit einem signifikanten Ergebnis in Folge. 2024 erreichte Eurowings eine Ergebnismarge von 7,1 Prozent. Laut Bischof soll dieser Wert perspektivisch auf mindestens 8 Prozent wachsen. (Handelsblatt)

ANGLO AMERICAN

will sich einem Agenturbericht zufolge mit einem milliardenschwerden Deal in Kanada verstärken. Der Bergbaukonzern sei in fortgeschrittenen Verhandlungen für eine Übernahme von Teck Resources, wie Bloomberg berichtet. Ein Deal wäre einer der grössten in der Bergbauindustrie überhaupt. Teck wurde an der Börse zuletzt mit 23,7 Milliarden kanadischen Dollar bewertet.

ASML

investiert im Rahmen einer Finanzierungsrunde 1,3 Milliarden Euro in das französische KI-Startup Mistral AI. Der niederländische Konzern bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte vom Vortag. Im Gegenzug bekommt die ASML Holding einen Anteil von 11 Prozent an Mistral und einen Sitz im strategischen Ausschuss des Unternehmens.

BHP

hat zugestimmt, eine australische Sammelklage von Aktionären im Zusammenhang mit einem tödlichen Dammbruch in Brasilien im Jahr 2015 gegen Zahlung von 110 Millionen australischen Dollar beizulegen. Die Vereinbarung beinhalte Zinsen und Kosten, jedoch keine Anerkennung einer Haftung, teilte der nach Marktwert weltgrösste Bergbaukonzern mit. Die BHP Group geht davon aus, den Grossteil der Summe von ihren Versicherern zurückzuerhalten.

TK ELEVATOR

Die Eigentümer von TK Elevator treffen einem Agenturbericht zufolge erste Vorbereitungen für einen Börsengang. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, führen Advent und Cinven Gespräche mit Banken, die als Berater ein mögliches IPO der früheren Thyssenkrupp-Sparte begleiten könnten. Es könnte einer der grössten Börsengänge der vergangenen Jahre in Europa werden. Die Finanzinvestoren könnten innerhalb der den nächsten paar Wochen Banken mandatieren, so die Agentur weiter. Sie erwägen demnach ein Listing an einem europäischen Handelsplatz wie Frankfurt, haben sich aber auch mit einer Börsennotierung in den USA befasst. Derzeit werde ein IPO im kommenden Jahr ins Auge gefasst.

CREDIT AGRICOLE

legt mit der Zahlung einer Geldstrafe von 88,25 Millionen Euro Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Dividenden-Besteuerung bei. Die Einigung wurde erzielt, nachdem die französische Finanzstaatsanwaltschaft eine Reihe von Wertpapierleih- und Aktienderivatgeschäften untersucht hatte, die zwischen 2013 und 2021 stattfanden.

