MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Fest - Die nach den schwach ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten stark gestiegene Spekulation auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im September sorgte für Käufe. Damit holten die Börsen einen Teil ihrer kräftigen Freitagverluste wieder auf. Vor allem Aktien aus dem Technologie-Sektor erholten sich: Microsoft und Nvidia gewannen 2,2 bzw, 3,6 Prozent. Berkshire Hathaway büssten nach Mitteilung eines Gewinnrückgangs im zweiten Quartal 2,9 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN

Die zuletzt gesunkenen Anleiherenditen bauten ihre Abgaben noch leicht aus. Die Zehnjahresrendite reduzierte sich um weitere 3 Basispunkte auf 4,20 Prozent. Die Renditen fielen, da die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung nach dem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht am Freitag erhöhten, hiess es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mo, 08:30 % YTD

EUR/USD 1,1552 -0,1% 1,1569 1,1566 +11,9%

EUR/JPY 170,02 -0,1% 170,21 170,96 +4,8%

EUR/CHF 0,9354 +0,1% 0,9346 0,9328 -0,7%

EUR/GBP 0,8701 -0,1% 0,8709 0,8715 +5,5%

USD/JPY 147,18 +0,0% 147,12 147,81 -6,4%

GBP/USD 1,3277 -0,0% 1,3283 1,3272 +6,1%

USD/CNY 7,1427 +0,0% 7,1412 7,1493 -0,6%

USD/CNH 7,1846 +0,0% 7,1826 7,1810 -1,9%

AUS/USD 0,6460 -0,1% 0,6468 0,6475 +4,4%

Bitcoin/USD 114.359,40 -0,7% 115.168,25 114.268,50 +20,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Devisenmarkt gab der Dollar erneut nach, weiter belastet von den schwachen Arbeitsmarktdaten. Dazu verwiesen Teilnehmer auf den Rücktritt von Fed-Gouverneurin Kugler. Möglicherweise werde ihr ein Notenbanker folgen, der US-Präsident Trump genehm ist und der dessen Forderung nach niedrigeren Zinsen vertritt. Der Dollar-Index fiel um 0,4 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,13 66,29 -0,2% -0,16 -6,4%

Brent/ICE 68,57 68,76 -0,3% -0,19 -7,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Erneut abwärts ging es mit den Ölpreisen, auch belastet davon, dass die Opec+ ihre Fördermenge im September erneut ausweiten wird. Allerdings kam es zu einer leichten Erholung von den Tiefstständen, nachdem Präsident Trump seine Drohung höherer Zölle gegen Indien im Fall des Kaufs von russischem Öl verschärft hatte. Die Preise von Brent und WTI verloren bis zu 1,8 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.370,33 3.374,80 -0,1% -4,47 +28,2%

Silber 32,37 32,34 +0,1% 0,03 +14,6%

Platin 1.149,42 1152,16 -0,2% -2,74 +28,8%

Kupfer 4,45 4,44 +0,2% 0,01 +8,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Zinssenkungsspekulationen und der erneut nachgebende Dollar stützten den Goldpreis. Das Edelmetall gewann 0,4 Prozent auf 3.376 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juli verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 52,6 (Juni: 50,6) Punkte. Ökonomen hatten 50,4 geschätzt.

FRESENIUS MEDICAL CARE

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 4.792 +1% 4.750 -0,3% 4.766

EBIT 425 0% 454 +7% 425

EBIT-Marge 8,9 -- 9,6 -- 8,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten 225 +20% 209 +12% 187

Ergebnis je Stammaktie 0,77 +20% 0,72 +13% 0,64

EBIT bereinigt 476 +9% 492 +13% 436

EBIT-Marge bereinigt 9,9 -- 10,4 -- 9,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten ber. 268 -- -- -- 212

Ergebnis/Aktie bereinigt 0,91 +26% -- -- 0,72

Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 hat FMC bekräftigt und strebt weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich an sowie einen Anstieg des operativen Ergebnisses im hohen Zehner- bis hohen Zwanziger-Prozent-Bereich - währungsbereinigt und ohne Sondereffekte. "Wir blicken weiterhin zuversichtlich auf die starke und zunehmend beschleunigte Dynamik beim Patientenzufluss, die sich im zweiten Quartal fortgesetzt hat", sagte Vorstandsvorsitzende Helen Giza. "Diese positive Entwicklung beim Behandlungsstart neuer Patienten wurde jedoch durch einen höher als erwarteten Patientenaustritt wieder reduziert. Gründe dafür sind die anhaltend hohe Sterblichkeitsrate und die grössere Anzahl von Behandlungsausfällen nach der schweren Grippesaison in den ersten Monaten des Jahres. Wir gehen für die zweite Jahreshälfte von weiteren deutlichen operativen und finanziellen Verbesserungen aus."

INFINEON

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q24/25 ggVj 3Q24/25 ggVj 3Q23/24

Gesamtumsatz 3.704 +0,1% 3.715 +0,4% 3.702

Segmentergebnis 668 -9% 585 -20% 734

Segmentergebnis-Marge 18,0 -- 15,8 -- 19,8

Umsatz Automotive* 1.870 -3% 1.871 -3% 1.927

Ergebnis Automotive* 371 -26% 352 -29% 498

* Zum 1. Januar 2025 wurde der Geschäftsbereich,,Sense & Control", der bisher dem Segment

Automotive zugeordnet war, in das Segment Power & Sensor Systems übertragen.

Die Angaben der Vorjahresvergleichsperiode wurden entsprechend angepasst

MTU

Der Aufsichtsrat hat Ottmar Pfänder mit Wirkung zum 1. Januar 2026 für einen Zeitraum von drei Jahren zum Vorstand Programme berufen. Er verantwortet sämtliche zivilen und militärischen Triebwerksprogramme sowie das weltweite Instandhaltungsgeschäft und tritt die Nachfolge von Michael Schreyögg an.

AURUBIS

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q24/25 ggVj 3Q24/25 ggVj 3Q23/24

Umsatz 4.597 -2% 4.539 -3% 4.690

EBIT operativ 62 -30% 51,9 -41% 88

Ergebnis vor Steuern operativ 57 -37% 51,8 -42% 90

Ergebnis nach Steuern operativ 41 -44% 40 -45% 73

Ergebnis je Aktie operativ 0,94 -43% -- -- 1,66

Aurubis engt für das Gesamtjahr die Prognosespannen ein und erwartet nun einen Rückgang des operativen Vorsteuergewinns auf 330 Millionen bis 370 Millionen Euro von 413 Millionen im Vorjahr. Bislang hatte der Konzern eine Spanne von 300 bis 400 Millionen Euro angegeben. Aus heutiger Sicht werde der Wert voraussichtlich in der Mitte der Spanne liegen, so Aurubis. Der ROCE wird nun in einer Spanne von 8 bis 10 Prozent statt 7 bis 11 Prozent gesehen. Es sei mit höheren Ergebnisbeiträgen durch Kupferprodukte sowie einem steigenden Metallergebnis zu rechnen, auch die Erlöse aus Schwefelsäure dürften steigen. Gleichzeitig sei die Angebotssituation bei Kupferkonzentraten und Recyclingmaterial weiter angespannt.

FRAPORT

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 1.122 -2% 1.163 +1% 1.149

EBITDA 384 +8% 377 +6% 355

EBIT 254 +13% 243 +8% 226

Ergebnis nach Steuern 125 -16% 154 +4% 148

Ergebnis nach Steuern/Dritten 111 -17% 139 +3% 134

Ergebnis je Aktie 1,20 -17% k.A. -- 1,45

Fraport sieht sich auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen und bestätigte die Prognose. "In der zweiten Jahreshälfte erwarten wir Wachstum an allen Standorten", sagte Konzernchef Stefan Schulte . Die Dynamik werde an den internationalen Konzernflughäfen aber stärker sein als in Frankfurt, so Schulte, der erneut die hohen regulatorischen Standortkosten in Deutschland monierte. "Im Gegensatz zu Frankfurt wird unser Auslandsgeschäft vor allem von den jüngst erfolgreich in Betrieb genommenen Flughafenerweiterungen in Lima und Antalya profitieren", sagte er. Am Flughafen Frankfurt erwartet Fraport 2025 weiterhin ein Passagieraufkommen von bis zu 64 Millionen Passagieren, nach 61,6 Millionen im Vorjahr. Für das Konzern-EBITDA wird ein moderater Anstieg prognostiziert und ein Konzernergebnis in einer Spanne erwartet, die von einer stabilen bis leicht sinkenden Entwicklung reicht.

GERRESHEIMER

hat die strategische Überprüfung seines Moulded-Glass-Geschäfts abgeschlossen und entschieden, den Geschäftsbereich auszugliedern. Anschliessend soll ein Verkaufsprozess für die Sparte initiiert werden.

RATIONAL

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 05, 2025 01:37 ET (05:37 GMT)