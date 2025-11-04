Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.11.2025 07:40:41

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Russland findet wegen des "Tags der Einheit" wie schon am Vortag kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

FRESENIUS MEDICAL CARE

Der Dialysedienstleister hat sein organisches Umsatzwachstum im dritten Quartal weiter beschleunigt und seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 bekräftigt. Für das abgelaufene Quartal wies der DAX-Konzern ein organisches und währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 10 Prozent aus, wozu alle operativen Segmente beitrugen. Die Umsatzerlöse legten um 3 (währungsbereinigt 8) Prozent. Analysten hatten im Mittel mit 4,76 Milliarden Euro Umsatz gerechnet.

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj 3Q25 ggVj 3Q24

Umsatz 4.885 +3% 4.759 0% 4.760

EBIT 477 +3% 488 +5% 463

EBIT-Marge 9,8 -- 10,3 -- 9,7

Ergebnis nach Steuern/Dritten 275 +29% 251 +18% 213

Ergebnis je Stammaktie 0,94 +29% 0,86 +18% 0,73

EBIT bereinigt 574 +22% 550 +17% 469

EBIT-Marge bereinigt 11,7 -- 11,6 -- 9,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten ber. 322 +36% 306 +29% 237

Ergebnis/Aktie bereinigt 1,10 +36% k.A. -- 0,81

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- Umsatzwachstum: im niedrigen einstelligen Prozentbereich

- operatives Ergebnis: im hohen Zehner- bis hohen Zwanzigerprozentbereich

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

+++++ TAGESTHEMA II+++++

SAF-Holland senkt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025. Der Autozulieferer verweist in einer Mitteilung darauf, dass sich im wichtigen nordamerikanischen Lkw-Markt das Geschäftsumfeld in den vergangenen Monaten weiter eingetrübt hat. Hauptursache hierfür seien die anhaltenden Unsicherheiten infolge der US-Zollpolitik, die zu einer spürbaren Kaufzurückhaltung geführt hätten. Auch in der APAC-Region verlaufe die Markterholung weniger positiv als erwartet. Im europäischen Aufliegermarkt konnte sich zuletzt das positive Auftragsmomentum aus dem zweiten Quartal nicht fortsetzen. Zusätzlich belasteten weiterhin negative Währungseffekte die Umsatzentwicklung. Vor diesem Hintergrund wird nunmehr für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernumsatz zwischen 1,70 und 1,75 Milliarden Euro gerechnet, nach einer bisherigen Schätzung von rund 1,80 Milliarden Euro. Nach vorläufigen Ergebnissen erzielte SAF-Holland in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatzrückgang um 9,9 Prozent auf 1,308 Milliarden Euro, nach 1,452 Milliarden im Vorjahr, bedingt durch die anhaltend schwache Kundennachfrage im Erstausrüstungsgeschäft.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

QIAGEN (22:05)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Mio US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24

Umsatz 526 +5% 15 502

Operatives Ergebnis bereinigt 155 +4% 15 149

Ergebnis nach Steuern bereinigt* 128 -0,1% 13 128

Ergebnis/Aktie verwaessert bereinigt 0,59 +4% 15 0,57

HUGO BOSS (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24

Umsatz 1.010 -2% 12 1.029

EBIT 96 +1% 12 95

EBIT-Marge 9,5 -- 12 9,3

Ergebnis vor Steuern 80 +3% 10 78

Ergebnis nach Steuern/Dritten 57 +4% 11 55

Ergebnis je Aktie 0,82 +4% 12 0,79

ELMOS SEMICONDUCTOR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent)

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24

Umsatz 150 -4% 3 157

EBIT 32 -- 2 40

EBIT-Marge 21,2 -- -- 25,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten 23 -- 2 26

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,35 -- 2 1,49

Weitere Termine:

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q (9:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q

22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.028,00 -0,7%

E-Mini-Future S&P-500 6.841,75 -0,6%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.873,75 -0,9%

Nikkei-225 (Tokio) 52.010,86 -0,8%

Hang-Seng (Hongk.) 26.116,34 -0,2%

Schanghai-Comp. 3.962,91 -0,3%

Montag:

DAX 24.132,41 +0,7%

DAX-Future 24.195,00 +0,7%

XDAX 24.117,03 -0,1%

MDAX 29.835,06 +0,3%

TecDAX 3.630,48 +0,0%

SDAX 16.543,43 -1,1%

Euro-Stoxx-50 5.679,25 +0,3%

Stoxx-50 4.765,55 +0,2%

Dow-Jones 47.336,68 -0,5%

S&P-500 6.851,97 +0,2%

Nasdaq Composite 23.834,72 +0,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Zur Eröffnung dürfte es mit den Kursen leicht nach unten gehen. Die Vorgaben von Wall Street zeichnen kein eindeutiges Bild. Es mehren sich Stimmen, die vor einer KI-Korrektur warnen. "Die Warnungen vor den hohen Bewertungen und einer möglichen Korrektur werden lauter. Kein Wunder. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Nasdaq-100 liegt mit aktuell 35 stolze 11 Punkte höher als im Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre", so der Vermögensverwalter QC Partners. Die extrem hoch bewertete Palantir-Aktie hat derweil nachbörslich in den USA mit Abgaben von mehr als 5 Prozent auf die Geschäftszahlen reagiert. Die australische Notenbank hat am Morgen wie mehrheitlich erwartet das Leitzinsniveau bestätigt und dies mit den bestehenden Inflationsrisiken begründet. Wichtige Konjunkturdaten stehen am Berichtstag nicht zur Veröffentlichung an. Vielmehr dürfte die an Tempo zulegende Berichtssaison Akzente setzen.

Rückblick: Etwas fester - Unterstützung kam aus dem Automobilsektor. China wird seine Exportbeschränkungen für Halbleiter des niederländischen Herstellers Nexperia lockern. BMW gewannen 1 Prozent, Continental 1,9 Prozent, VW 2,3 Prozent und Mercedes-Benz 2 Prozent. Europaweit legte der Sektor um 0,7 Prozent zu. Die Börsen kamen jedoch nach schwächeren US-Wirtschaftsadaten von den Tageshochs etwas zurück. Der Index der Roh- und Grundstoffwerte verlor 1,5 Prozent. In der für die Rohstoffnachfrage wichtigen chinesischen Industrie hatte sich die Aktivität im Oktober verlangsamt. Ryanair (+4%) hatte mit einem Rekordgewinn im zweiten Quartal die Erwartungen von Davy übertroffen. Campari fielen um 2,4 Prozent. Die italienische Finanzpolizei ermittelt gegen einen Grossaktionär wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung und hat Aktien im Wert von fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Der DAX kletterte wieder über die Marke von 24.000 Punkten - gestützt von den Automobiltiteln. Aixtron schossen 15,6 Prozent nach oben. In einer Studie des Hedgefonds Kerrisdale Capital hatte sich dieser sehr positiv zu dem Anlagenbauer geäussert Siemens Energy legten 2,5 Prozent zu. Morgan Stanley hatte die Aktie auf "Overweight" erhöht. Rheinmetall erholten sich von den jüngsten Abgaben und gewannen 4,2 Prozent, Hensoldt kamen auf ein Plus von 2 Prozent. Lufthansa stiegen um 5,7 Prozent. Die Pilotengewerkschaft VC Cockpit will dem Vorstand mehr Zeit für ein neues Angebot geben, wie Marktteilnehmer mit Blick auf einen Bericht zum Streit um die Altersvorsorge sagten. Deutsche Pfandbriefbank gerieten am Nachmittag unter Abgabedruck und schlossen 8,3 Prozent niedriger. Im Handel hatte man keine Erklärung für die Abgaben. Die Konsensschätzungen für das Unternehmen kämen aktuell unter Druck, das sei aber kein ausreichender Grund für die Verluste.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien von SAF-Holland standen im Fokus. Der Zulieferer hatte die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt und verwies zur Begründung darauf, dass sich im wichtigen nordamerikanischen Lkw-Markt das Geschäftsumfeld in den vergangenen Monaten weiter eingetrübt hat (s.u.). Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent tiefer getaxt. Die Umsätze waren allerdings sehr gering, so ein Händler.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 01:41 ET (06:41 GMT)

