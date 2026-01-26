Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’024 -1.5%  SPI 18’035 -1.4%  Dow 49’016 0.0%  DAX 24’823 -0.3%  Euro 0.9179 -0.1%  EStoxx50 5’933 -1.0%  Gold 5’540 2.3%  Bitcoin 67’299 -1.5%  Dollar 0.7665 -0.2%  Öl 69.3 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Siemens Energy56635536Swiss Re12688156
Top News
DroneShield-Aktie fällt: Kapitalerhöhung drückt Kurs trotz Rekordjahr
Ausblick: American Express zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nordea-Aktie: Gewinnrückgang trifft Prognose
Riot Platforms meldet für Dezember höchsten Bitcoin-Verkauf der Unternehmensgeschichte
SAP-Aktie im Blick: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht - Umsatzerwartungen leicht verfehlt
Suche...
360° Finanzen 26.01.2026 09:15:00

Möglicher Handelskrieg zwischen USA und EU führt zu Bitcoin-Ausverkauf

Kolumne

Alle Artikel des Autors

Der jüngste Rückgang von Bitcoin kann als eine klassische makroökonomisch bedingte Korrektur betrachtet werden, bei der eine allgemeine Risikoaversion vorübergehend die starken Fundamentaldaten der Kryptowährung überschattet. Die erneuten Befürchtungen eines Handelskriegs zwischen den USA und der EU führten zu Liquidationen von gehebelten BTC im Wert von rund 865 Millionen US-Dollar.

Dieser Rückgang spiegelt die erhöhte geopolitische Unsicherheit als einen strukturellen Einbruch der Nachfrage wider und signalisiert eher eine Liquiditätsanpassung als eine grundlegende Veränderung des Bitcoin-Narrativs.

Händler sollten diese Entwicklung als vorübergehenden Rückgang interpretieren und die Volatilität nutzen, um diversifizierte Positionen aufzubauen und bei wichtigen Unterstützungsniveaus zu akkumulieren. Gleichzeitig sollten sie die geopolitischen Entwicklungen beobachten, die die Risikobereitschaft beeinflussen. Kurzfristig sieht Bitget eine Stabilisierung von BTC bei etwa 85.000 bis 95.000 US-Dollar, wenn sich die Handelsspannungen lösen und sich die Risikostimmung normalisiert. Auch bei Ethereum spiegelte die Preisentwicklung eine Risikoaversion wider. Da die technische Unterstützung jedoch bei etwa 3.000 USD hält, deutet dies eher auf eine Konsolidierung als auf einen Einbruch hin. ETH wird derzeit um wichtige psychologische Niveaus gehandelt, wobei die Stimmung auf ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern und einen wichtigen Widerstand um die 3’300-USD-Marke hindeutet. Angesichts dieses Umfelds dürfte ETH in naher Zukunft zwischen 3’000 und 3’400 US-Dollar gehandelt werden. Dabei hängt ein Aufwärtstrend von einer erneuten Risikobereitschaft und einer breiteren Marktunterstützung ab.

Insgesamt unterstreicht diese Dynamik die zunehmende Bedeutung von Kryptowährungen als Risikoanlage, die von Makrozyklen beeinflusst wird. Auch wenn geopolitische Gegenwinde kurzfristig für Unruhe sorgen können, bleiben die zugrunde liegenden Nachfragetreiber für BTC und ETH bei einer Anpassung der Märkte intakt.

Von Ignacio Aguirre Franco, CMO Bitget

In 360° Finanzen liefern Experten und Expertinnen jeden Monat klare Strategien für eine zukunftssichere Geldanlage. Sie analysieren die Märkte, ordnen ESG-Entwicklungen ein und geben praxisnahe Tipps zur optimalen Portfolioallokation und zum Vorsorgesparen.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:40 Kommerzielle Raumfahrt treibt Innovation voran
07:06 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Kursrückgang nach dem Rekordhoch
28.01.26 Marktüberblick: Dollar unter Druck
28.01.26 Swisscom gefragt
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
27.01.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
27.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’617.81 19.44 B19SNU
Short 13’890.11 13.91 ULESKU
Short 14’425.93 8.84 B5HSYU
SMI-Kurs: 13’023.81 28.01.2026 17:31:15
Long 12’532.70 19.87 SATBDU
Long 12’224.81 13.63 S36BLU
Long 11’712.71 8.93 SJLBSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Deutsche Bank-Aktie verliert: Razzia bei deutschem Branchenprimus - Verdacht der Geldwäsche
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kurssprung bei NVIDIA-Aktie: China-Geschäft vor Comeback dank H200-Freigabe
Ausblick: ASML NV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Roche Aktie News: Roche verzeichnet am Mittwochmittag Verluste
Hold-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Roche-Aktie
Logitech-Aktie mit Berg- und Talfahrt: Computerzubehörhersteller mit starkem dritten Quartal
Qualitätsaktien vor dem Comeback: 3 ETFs für stabile Renditen in volatilen Zeiten
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büsst am Mittwochvormittag ein
SAP-Aktie im Blick: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht - Umsatzerwartungen leicht verfehlt

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Weitere Artikel dieses Kolumnisten

25.01.26 Schweizer Zinsen: Safe-Haven-Status rechtfertigt tiefe Renditen
29.12.25 KI-Rallye: Befinden wir uns bereits in einer Blase?
22.12.25 Krypto-Ausblick 2026: Der Weg in den Mainstream ist geebnet
19.12.25 Schweizer Firmen priorisieren Nordamerika und das Kerngeschäft
07.12.25 Warum Bitcoin fällt: Eine Analyse der aktuellen Preiskorrektur
25.09.25 Zwischen Gewinn oder Verlust - So steuern Sie durch volatile Krypto-Märkte
27.06.25 CLO - eine Anlageklasse wird liquide
24.06.25 So überwindest du FOMO und FUD im Krypto-Handel
20.06.25 Fünf Prioritäten für den privaten Markt
27.05.25 Wandelanleihen - das Beste aus zwei Welten

finanzen.net News

Datum Titel
09:12 Kostenkontrolle zieht: H&M verdient im Schlussquartal überraschend viel
09:06 APA ots news: Nationalbank: Anstieg der Wohnimmobilienpreise bleibt unter...
09:05 Umstieg auf Bahn und Auto - Inlandsflüge holen nicht auf
09:05 AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Bank und Tochter DWS nach Zahlen vorbörslich gefragt
09:05 Wachstumsschwung von Givaudan lässt nach
09:04 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro
09:02 Deutschlands Bevölkerung schrumpft
08:55 Deshalb steigt der Eurokurs etwas zum US-Dollar
08:49 ANALYSE-FLASH: Barclays hebt ASML auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 1500 Euro
08:46 Wegen US-Wahl 2020: FBI durchsucht Wahlbüro in Georgia