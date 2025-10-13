Mobimo verschlankt Geschäftsleitung und schafft neuen Bereich Akquisitionen

Daher verschlankt die Immobiliengesellschaft die Geschäftsleitung und strukturiert die Unternehmensführung per Anfang 2026 um.

Ab dem 1. Januar 2026 werde die Geschäftsleitung aus fünf statt sechs Mitgliedern bestehen, teilte Mobimo am Montag mit. Zudem werde der neue Bereich "Akquisition" geschaffen.

Die Führungsorganisation bestehe in Zukunft aus den Bereichen Immobilien, Entwicklung, Akquisition und - unverändert - Finanzen und Corporate Center. Mit der Verschlankung will Mobimo das Synergiepotenzial in den operativen Abläufen besser nutzen, wie es weiter heisst.

Die fünf Geschäftsleitungspositionen werden personell mit bisherigen Mitgliedern der Geschäftsleitung besetzt. Unter der Führung von CEO Daniel Ducrey und CFO Jörg Brunner sind dies Nadia Mastacchi (Bereich Immobilien) und Marco Tondel (Entwicklung). Der neue Bereich Akquisitionen wird von Vinzenz Manser, dem bisherigen Leiter Realisierung, übernommen.

Der Bereich Bewirtschaftung werde auf Geschäftsleitungsstufe zukünftig nicht mehr als eigenständiger Bereich geführt, so das Communiqué weiter. Christoph Egli, der bisherige Leiter, scheide aufgrund der Reorganisation aus der Geschäftsleitung aus. Er habe sich dazu entschieden, eine neue Herausforderung ausserhalb von Mobimo zu suchen, heisst es weiter.

Zürich (awp)