Minuszeichen in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0.48 Prozent leichter bei 7’872.76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.406 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.505 Prozent auf 7’870.57 Punkte an der Kurstafel, nach 7’910.49 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7’867.20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’887.10 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0.237 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.04.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7’326.47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, notierte der CAC 40 bei 8’154.51 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2024, lag der CAC 40 noch bei 8’092.11 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 6.48 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’257.88 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’763.76 Zähler.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 9’296 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die Hermès (Hermes International)-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 261.674 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Worldline SA-Aktie weist mit 3.60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index weist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch