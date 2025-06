LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Airbus von 185 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner passte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung der Pariser Air Show ihre Schätzungen in der Flugzeugbranche an. Die Produktion der A320-Jets gewinne an Höhe. Zudem sieht Kerner günstige Trends im Servicegeschäft. Beim A350 gebe es indes weiter Turbulenzen./ag/tih;