MicroStrategy profitiert vom Bitcoin-Boom - Anleger erwarten weitere Käufe

• MicroStrategy mit aggressiver Bitcoin-Strategie• Emission von Milliardenanleihe für neue Bitcoinkäufe• MicroStrategy-Aktie gewinnt

NASDAQ-Wert MicroStrategy-Aktie profitiert von Kryptorally

MicroStrategy, das nach eigenen Angaben mittlerweile 331'200 Bitcoins besitzt, profitiert stark von der jüngsten Entwicklung, da die Kryptowährung den zentralen Vermögenswert des Unternehmens darstellt. Das Unternehmen verfolgt eine Strategie aggressiver Bitcoin-Käufe und erweitert seine Bestände kontinuierlich.

Am vergangenen Mittwoch legte die MicroStrategy-Aktie dank der starken Bitcoin-Performance und positiver Analystenbewertungen kräftig zu. Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie einen beeindruckenden Anstieg von 567,93 Prozent und zählt damit zu den absoluten Spitzenreitern an der US-Börse.

Dieser Erfolg weckt auch zunehmend das Interesse von Anlegern. Bloomberg-Analyst Eric Balchunas berichtete auf der Plattform X, dass die MicroStrategy-Aktie am Mittwoch gemessen am Dollar-Volumen die meistgehandelte Aktie in den USA war.

Anleihe-Emission für weitere Bitcoinkäufe

MicroStrategy hatte am Mittwoch jedoch eine weitere bedeutende Neuigkeit für seine Anleger parat: Das Unternehmen gab bekannt, dass das geplante Volumen einer Nullkupon-Wandelanleihe, deren Erlöse für den Erwerb weiterer Bitcoins genutzt werden sollen, deutlich erhöht wird. Anstelle der ursprünglich geplanten 1,75 Milliarden US-Dollar soll die Emission nun ein Volumen von 2,6 Milliarden US-Dollar erreichen. Nach Abzug aller Kosten rechnet MicroStrategy mit einem Nettoerlös von etwa 2,58 Milliarden US-Dollar. Sollte die Option der Erstkäufer zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen vollständig ausgeschöpft werden, könnten die Erlöse sogar auf bis zu 2,97 Milliarden US-Dollar steigen.

Laut der Mitteilung plant MicroStrategy, den Nettoerlös primär für den Erwerb weiterer Bitcoins sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Da das Anleihevolumen nun um rund 850 Millionen US-Dollar höher ausfällt als ursprünglich vorgesehen, dürften auch die Bitcoin-Bestände des Unternehmens entsprechend wachsen.

Insgesamt hat das Unternehmen im November bereits Bitcoins im Wert von rund 6,6 Milliarden US-Dollar gekauft, wie Barron’s berichtet. Die Mittel dafür stammen aus Aktienemissionen, die über neun Wall-Street-Unternehmen verkauft wurden. Mit dem aktuellen Bitcoin-Kurs von nahezu 100'000 US-Dollar könnte das Unternehmen mit seinem jüngsten 3-Milliarden-Dollar-Wandelanleihedeal weitere 30'000 Bitcoins erwerben.

Die Wandelanleihen, mit denen MicroStrategy Kapital aufnimmt, bieten attraktive Konditionen: einen Zinssatz von 0 Prozent und eine Umtauschprämie von 55 Prozent - beides Spitzenwerte in diesem Jahr. Diese Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, seine Bitcoin-Bestände pro Aktie zu erhöhen und zugleich den Aktienkurs zu stützen.

Mit dem "21/21"-Programm plane MicroStrategy bis 2027 Schulden und Eigenkapital im Wert von jeweils 21 Milliarden US-Dollar aufzunehmen, um Bitcoin-Käufe zu finanzieren, so Barron’s weiter. Die aktuellen Aktien- und Anleihetransaktionen bringen das Unternehmen diesem ambitionierten Ziel näher.

Anleger warten auf neuen Bitcoinkauf

Die Kryptogemeinschaft blickt nun gespannt auf eine mögliche entsprechende Ankündigung von MicroStrategy. In den kommenden Tagen könnte das Unternehmen in einer offiziellen Mitteilung oder Veröffentlichung Details zu neuen Bitcoin-Käufen bekanntgeben, so Barron‘s.

Anleger reagieren jedoch zurückhaltend auf die erwarteten Bitcoin-Käufe. Im NASDAQ-Handel am Montag geht es für die MicroStrategy-Aktie zeitweise um 2,63 Prozent abwärts auf 411,44 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.