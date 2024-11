MicroStrategy-Aktie klettert dank Bitcoin-Rekord weiter - Emissionsvolumen von Anleihe für Bitcoin-Käufe steigt

• MicroStrategy-Aktie profitiert weiter von Bitcoin-Rekordfahrt• MicroStrategy am Mittwoch laut Analyst bei Handelsvolumen auf Platz 1• Anleihe-Emission für Bitcoin-Käufe mit deutlich höherem Volumen

Die MicroStrategy-Aktie legt weiter zu: Am Donnerstag klettert der Kurs vorbörslich an der NASDAQ zeitweise um 8,9 Prozent auf 515,99 US-Dollar und nimmt damit Kurs auf ein neues Allzeithoch. Der Hauptgrund für den anhaltenden Kursanstieg liegt in der Bitcoin-Rally begründet, die den Preis der grössten Kryptowährung am Donnerstag auf ein neues Rekordhoch bei rund 98'000 US-Dollar getrieben hat.

MicroStrategy, das laut eigenen Angaben inzwischen 331'200 Bitcoins hält, profitiert massiv von dieser Entwicklung, da die Kryptowährung den wichtigsten Vermögenswert des Unternehmens darstellt. So verfolgt das Unternehmen eine Strategie aggressiver Bitcoin-Käufe und baut seine Bestände kontinuierlich aus.

MicroStrategy bei Handelsvolumen vor bedeutenden Wall Street-Grössen

Bereits am gestrigen Mittwoch war die MicroStrategy-Aktie dank einer starken Bitcoin-Performance und eines Analystenlobs mit einem Gewinn von 10,05 Prozent bei 473,83 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Mit einem Plus von 650,18 Prozent seit Jahresbeginn gehört das Papier zu den absoluten Überfliegern an der US-Börse.

Das scheinen auch immer mehr Anleger für sich nutzen zu wollen. Denn wie Bloomberg-Analyst Eric Balchunas am Mittwoch auf der Kurznachrichtenplattform X schrieb, war die MicroStrategy-Aktie an diesem Tag gemessen am Dollar-Volumen die meistgehandelte Aktie in den USA.

Wow $MSTR is the most traded stock in America today.. to best $TSLA and $NVDA is crazy. It's been years since a stock has traded more than one of those two (it may have actually been $GME to last do it). It's also about double $SPY! Wild times.. pic.twitter.com/bUr8nycMX3 - Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 20, 2024

So wurden in den USA MicroStrategy-Papiere im Wert von 18,56 Milliarden US-Dollar gehandelt. Damit lag der Krypto-Konzern beim Handelsvolumen deutlich vor dem E-Autopionier Tesla, der zuletzt im Zuge des Trump-Trades wieder massiv an Beliebtheit gewonnen hat, und auch vor dem Grafikchip-Giganten NVIDIA, der am Abend nach US-Handelsschluss seine Quartalsbilanz präsentierte. Balchunas kommentierte diesen Erfolg von MicroStrategy mit "wilde Zeiten" und merkte an, dass es Jahre her sei, seit das zuletzt einer Aktie gelungen sei.

Auch aufgestockte Anleihe-Emission treibt den Kurs

Daneben hatte MicroStrategy aber auch noch selbst eine Neuigkeit für die Anleger im Gepäck. So erklärte das Unternehmen am Mittwoch in einer Mitteilung, dass die geplante Emission einer Nullkupon-Wandelanleihe, deren Erlöse für weitere Bitcoin-Käufe verwendet werden sollen, kräftig aufgestockt wird. Statt einem Volumen von 1,75 Milliarden US-Dollar, soll die Emission nun 2,6 Milliarden US-Dollar schwer sein. Nach Abzug aller Kosten rechnet MicroStrategy laut der Unternehmensmitteilung mit einem "Nettoerlös aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen [von] etwa 2,58 Milliarden US-Dollar". Bis zu 2,97 Milliarden US-Dollar könnten es werden, wenn die Erstkäufer ihre Option zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen vollständig ausüben. Das Angebot soll heute abgeschlossen werden.

"MicroStrategy beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zum Erwerb zusätzlicher Bitcoins und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden", heisst es von Unternehmensseite weiter. Da das Angebot nun rund 850 Millionen US-Dollar höher ausfällt als noch vor wenigen Tagen geplant, dürften nun auch mehr Bitcoins den Weg ins Portfolio von MicroStrategy finden - und das scheinen Anleger derzeit mit kräftigen Käufen der MicroStrategy-Aktie zu belohnen.

Redaktion finanzen.ch