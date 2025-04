Microsoft-Aktie im Plus: Neue Copilot-Funktionen

• Microsoft bringt Update für seinen GenAI-Assistenten• Automatisierung von Arbeitsabläufen soll verbessert werden• Dokumenteninformationen werden zusammengeführt

Microsoft Copilot ist eine auf generativer KI basierende Lösung, die tief in die Microsoft-365-Produktpalette integriert ist. Sie unterstützt Nutzer in Anwendungen wie Word, Excel und Outlook, indem sie Texte generiert, Daten analysiert und Arbeitsabläufe automatisiert. Microsoft setzt dabei auf die enge Partnerschaft mit ChatGPT-Entwickler OpenAI.

Neue Microsoft 365 Copilot Funktionen

Auch die beiden jüngsten KI-Agenten für Microsoft 365, "Researcher" und "Analyst", basieren auf OpenAIs o3-Modellen und nutzen dabei sowohl interne als auch externe Datenquellen. Währen der "Researcher" für komplexe Rechercheaufgaben gedacht ist und auf E-Mails, Meetings, Dateien und Chats sowie auf Webdaten zugreift, um Marktanalysen, Strategiepapiere oder Kundenberichte zu erstellen, ist der "Analyst" auf datenbasierte Analysen spezialisiert. Er generiert aus unstrukturierten Rohdaten Erkenntnisse - beispielsweise Nachfrageprognosen, Segmentanalysen oder Umsatzprognosen.

Researcher und Analyst werden ab sofort über das Frontier-Programm an Kunden ausgeliefert. Der weltweite Rollout innerhalb der Microsoft 365 Copilot-App ist laut einem Blog-Beitrag für Mai geplant.

Parallel dazu erweitert Microsoft seine Plattform "Copilot Studio" - mit "Create" wird das Multimodalmodell GPT-4o für die Bild- und Videogenerierung integriert, Copilot Notebooks werden zur Wissensorganisation erweitert und bieten mit Copilot Search eine neue kontextbasierte KI-Unternehmenssuche an.

Das macht die Microsoft-Aktie

Die Nachricht über das "Copilot Wave 2" genannte Update kam bei Anlegern gut an. Die an der NASDAQ gelistete Microsoft-Aktie gewinnt am Freitag zeitweise 0,11 Prozent auf 387,72 Dollar.

Redaktion finanzen.ch