|
18.09.2025 13:57:36
MET Group steigt in den polnischen Energiemarkt ein
Baar (awp) - Das in Zug ansässige Energieunternehmen MET Group tritt in den polnischen Markt ein. Über die neue Tochtergesellschaft MET Polska in Warschau wird das Unternehmen ab Oktober die ersten Kundenverträge umsetzen.
Im Fokus stehe der Verkauf von Strom und Erdgas an grosse Industriekunden sowie KMU, teilte MET am Donnerstag mit. Zudem werde die polnische Tochter im Bereich der Strom- und Erdgasbeschaffung sowie in der Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien tätig sein.
Polen ist damit das 21. Land, in dem die Gruppe eine Tochtergesellschaft gegründet hat. Der Zuger Konzern ist nach eigenen Angaben in den Bereichen Handel und Grosshandel, Vertrieb, erneuerbare Energieerzeugung und Betrieb von Energieanlagen tätig.
jl/to
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services, Parker-Hannifin mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Swiss Life Holding
✅ Quanta Services Inc
✅ Parker-hannifin Corp
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach Fed-Zinssenkung: SMI erobert 12'000-Punkte-Marke zurück -- DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schliessen erneut uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt geht es nach oben. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}