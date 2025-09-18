MET Group steigt in den polnischen Energiemarkt ein

Baar (awp) - Das in Zug ansässige Energieunternehmen MET Group tritt in den polnischen Markt ein. Über die neue Tochtergesellschaft MET Polska in Warschau wird das Unternehmen ab Oktober die ersten Kundenverträge umsetzen.

Im Fokus stehe der Verkauf von Strom und Erdgas an grosse Industriekunden sowie KMU, teilte MET am Donnerstag mit. Zudem werde die polnische Tochter im Bereich der Strom- und Erdgasbeschaffung sowie in der Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien tätig sein.

Polen ist damit das 21. Land, in dem die Gruppe eine Tochtergesellschaft gegründet hat. Der Zuger Konzern ist nach eigenen Angaben in den Bereichen Handel und Grosshandel, Vertrieb, erneuerbare Energieerzeugung und Betrieb von Energieanlagen tätig.

jl/to