Mesa Air Group Aktie 42819368 / US5904791358
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.11.2025 13:18:31
Mesa Air Group Inc. Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - Mesa Air Group Inc. (MESA) announced Loss for third quarter of -$14.124 million
The company's earnings totaled -$14.124 million, or -$0.34 per share. This compares with -$24.917 million, or -$0.60 per share, last year.
Excluding items, Mesa Air Group Inc. reported adjusted earnings of -$2.102 million or -$0.05 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 21.3% to $90.676 million from $115.257 million last year.
Mesa Air Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$14.124 Mln. vs. -$24.917 Mln. last year. -EPS: -$0.34 vs. -$0.60 last year. -Revenue: $90.676 Mln vs. $115.257 Mln last year.
Note: On September 24, 2025, the Mesa Board approved a change in the company’s fiscal year-end, moving from September 30 to December 31, which became effective from January 1, 2025, for the fiscal year ending December 31, 2025.
MESA was down by 3.97% at $1.450 in the pre-market trade on the Nasdaq.
Nachrichten zu Mesa Air Group Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Mesa Air Group Inc Registered Shs
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnsicherheit über US-Zinspolitik: SMI dank Schwergerichten stabil -- DAX nimmt Kampf um 23'000 Punkte-Marke auf -- Asiens Börsen gehen tiefrot ins Wochenende
Am heimischen Aktienmarkt fassen Anleger nach tiefrotem Start zeitweise wieder etwas Mut. Deutsche Anleger treten als Verkäufer auf. In Fernost dominierten am Freitag die Bären.