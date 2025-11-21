Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Mesa Air Group Aktie 42819368 / US5904791358

21.11.2025 13:18:31

Mesa Air Group Inc. Q3 Loss Narrows

Mesa Air Group
1.27 EUR -4.51%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Mesa Air Group Inc. (MESA) announced Loss for third quarter of -$14.124 million

The company's earnings totaled -$14.124 million, or -$0.34 per share. This compares with -$24.917 million, or -$0.60 per share, last year.

Excluding items, Mesa Air Group Inc. reported adjusted earnings of -$2.102 million or -$0.05 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 21.3% to $90.676 million from $115.257 million last year.

Mesa Air Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$14.124 Mln. vs. -$24.917 Mln. last year. -EPS: -$0.34 vs. -$0.60 last year. -Revenue: $90.676 Mln vs. $115.257 Mln last year.

Note: On September 24, 2025, the Mesa Board approved a change in the company’s fiscal year-end, moving from September 30 to December 31, which became effective from January 1, 2025, for the fiscal year ending December 31, 2025.

MESA was down by 3.97% at $1.450 in the pre-market trade on the Nasdaq.

