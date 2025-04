Merck KGaA bestätigt fortgeschrittene Übernahmegespräche mit Springworks

DOW JONES--Die Merck KGaA hat am späten Donnerstag auf Medienberichte reagiert und bestätigt, dass sich das Darmstädter Unternehmen in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Springworks Therapeutics zu einer möglichen Übernahme befindet. Die Parteien befänden sich in Gesprächen auf der Basis eines Preises von rund 47 Dollar pro Aktie. Merck bestätigte zudem, dass keine abschliessende Entscheidung getroffen und keine rechtlich verbindliche Vereinbarung abgeschlossen worden sei.

Das Wall Street Journal hatte zuvor mit Verweis auf Informanten berichtet, dass Merck KGaA kurz vor dem Abschluss einer rund 3,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Springworks Therapeutics stehe.

