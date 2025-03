NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 168 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Kennziffern und der Ausblick auf 2025 entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Analyst Florent Cespedes am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern befinde sich mit seiner Erholung wieder auf Kurs./edh/ag;