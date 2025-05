FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 174 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar anlässlich einer Gesprächsrunde mit der Finanzchefin der Darmstädter am Rande der dbAccess European Champions Conference. Insgesamt sei sie zufrieden mit dem ersten Quartal. Ein Haar in der Suppe sei allerdings die Schwäche im Bereich Science & Lab Solutions./ag/mis;