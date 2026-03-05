Merck Aktie 37535116 / US5893392093
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Verhaltener Ausblick
|
05.03.2026 09:21:40
Merck-Aktie steigt leicht: Gedämpfte Erwartungen für 2026
Der Pharma- und Technologiekonzern Merck hat seine Prognose im vergangenen Geschäftsjahr erreicht, gibt für das laufende Jahr allerdings unter Verweis auf negative Wechselkurseffekte einen verhaltenen Ausblick.
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Merck einen Konzernumsatz zwischen 20,0 und 21,1 Milliarden Euro, nach einem stabilen Umsatz von 21,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das entspricht einer organischen Umsatzentwicklung von minus 1 bis plus 2 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA pre) soll 5,5 bis 6,0 Milliarden Euro erreichen, was einer organischen Entwicklung von minus 4 bis 1 Prozent entspricht.
Dieser Prognose unterliegt die Annahme, dass in den USA ab März 2026 aufgrund des Generikawettbewerbs keine Umsätze mit Medikament Mavenclad mehr erzielt werden. Sie berücksichtige auch keine positiven Effekte aus einer möglichen US-Marktzulassung von Pergoveris.
Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 7,10 bis 8,00 Euro erreichen, das wäre ein weiterer Rückgang. Im vergangenen Jahr verdiente Merck auf bereinigter Basis mit 8,34 Euro 3,4 Prozent weniger als 2024.Im XETRA-Handel notiert die Merck-Aktie zeitweise 0,28 Prozent höher bei 123,40 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Merck KGaA Sponsored American Deposit Receipt
|
22.12.25
|Merck-Aktie dennoch in Rot: Pimicotinib in China zugelassen (Dow Jones)
|
17.10.25
|Merck-Aktie trotzdem rot: Kooperation mit US-Regierung stärkt IVF-Geschäft (Dow Jones)
|
25.09.25
|Merck-Aktie verliert: Merck setzt bei CEO-Posten auf interne Lösung - Beckmann folgt auf Garijo (Dow Jones)
|
23.09.25
|Aktien von Merck und Siemens steigen: Partnerschaft bei KI-gestützte Wirkstoffentwicklung wird vertieft (Dow Jones)