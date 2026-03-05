Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Merck Aktie 37535116 / US5893392093

Verhaltener Ausblick 05.03.2026 09:21:40

Merck-Aktie steigt leicht: Gedämpfte Erwartungen für 2026

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck hat seine Prognose im vergangenen Geschäftsjahr erreicht, gibt für das laufende Jahr allerdings unter Verweis auf negative Wechselkurseffekte einen verhaltenen Ausblick.

Merck
110.41 CHF -1.24%
So soll der Umsatz bestenfalls leicht steigen, möglicherweise aber auch leicht sinken. Beim operativen Ergebnis sind die Chancen eines Rückgangs noch grösser. Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr eine stabile Dividende von 2,20 Euro je Aktie erhalten. Hier hatten sich Analysten im Konsens mit 2,27 Euro etwas mehr erhofft.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Merck einen Konzernumsatz zwischen 20,0 und 21,1 Milliarden Euro, nach einem stabilen Umsatz von 21,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das entspricht einer organischen Umsatzentwicklung von minus 1 bis plus 2 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA pre) soll 5,5 bis 6,0 Milliarden Euro erreichen, was einer organischen Entwicklung von minus 4 bis 1 Prozent entspricht.

Dieser Prognose unterliegt die Annahme, dass in den USA ab März 2026 aufgrund des Generikawettbewerbs keine Umsätze mit Medikament Mavenclad mehr erzielt werden. Sie berücksichtige auch keine positiven Effekte aus einer möglichen US-Marktzulassung von Pergoveris.

Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 7,10 bis 8,00 Euro erreichen, das wäre ein weiterer Rückgang. Im vergangenen Jahr verdiente Merck auf bereinigter Basis mit 8,34 Euro 3,4 Prozent weniger als 2024.

Im XETRA-Handel notiert die Merck-Aktie zeitweise 0,28 Prozent höher bei 123,40 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Merck KGaA

