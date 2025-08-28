Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’207 0.4%  SPI 16’943 0.3%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’046 -0.4%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 5’393 0.2%  Gold 3’391 -0.2%  Bitcoin 90’363 1.4%  Dollar 0.8019 0.0%  Öl 67.4 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Jungfraubahn-Aktie: Jungfraubahnen erzielen Rekordgewinn
Sandoz-Aktie: Sandoz darf höhere Rivaroxaban-Dosierungen in Deutschland einführen
Tesla gegen die Konkurrenz: Wer in den nächsten Jahren mehr wert sein könnte
Cham Swiss Properties-Aktie: Hoher Gewinn im ersten Halbjahr
Snowflake-Aktie zieht zweistellig an: Snowflake vermeldet in Q2 Gewinn - Umsatz gestiegen
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2025 08:00:15

Medienmitteilung: Geringe Grösse. Hohes Potenzial: Sensirions revolutionärer Miniatursensor für CO2 weltweit erhältlich

Sensirion
67.84 CHF -0.16%
Kaufen Verkaufen

Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung: Geringe Grösse. Hohes Potenzial: Sensirions revolutionärer Miniatursensor für CO2 weltweit erhältlich

28.08.2025 / 08:00 CET/CEST

Medienmitteilung
28.08.2025, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

 

Geringe Grösse. Hohes Potenzial: Sensirions revolutionärer Miniatursensor für CO2 weltweit erhältlich

Sensirion freut sich, bekannt zu geben, dass der STCC4 nun über ihr weltweites Netzwerk vertrauenswürdiger Vertriebspartner erhältlich ist. Der Miniatursensor ermöglicht die CO2-Überwachung in einer Vielzahl von Anwendungen für den Massenmarkt mit unübertroffenem Format, Kosteneffizienz und niedrigem Stromverbrauch.

Stäfa, Schweiz – STCC4, einer der weltweit kleinsten Sensoren zur direkten CO2-Messung, verändert die Überwachung der Luftqualität in Innenräumen grundlegend. Mit einem einzigartigen Formfaktor und einem beispiellosen Stromverbrauch ist der Sensor eine bahnbrechende Neuheit im Markt für CO2-Sensoren. Der STCC4 macht sich neueste Entwicklungen in der Wärmeleitfähigkeitsmessung zu Nutze, um bei geringem Stromverbrauch die für die Raumluftüberwachung notwendige Genauigkeit zu erreichen.

Bei Kombination des STCC4 mit den branchenführenden Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren von Sensirion können mehrere relevante Raumluftparameter gleichzeitig überwacht werden. Darüber hinaus ist so eine präzise Kompensation des STCC4 möglich. Durch sein SMD-Design und die Tape & Reel-Verpackung lässt sich der in der Schweiz entwickelte und hergestellte Sensor zudem einfach in Hochvolumenanwendungen integrieren. Somit eignet sich der STCC4 für eine Vielzahl von Geräten, darunter Luftqualitätsmonitore für Innenräume, intelligente Thermostate, Klimaanlagen und vieles mehr.

Das SEK-STCC4 Evaluation Kit erleichtert den Einstieg in den Sensor-Bewertungsprozess, indem es Anwendern einen unkomplizierten Testansatz bietet. Sensirion ermöglicht eine einfache Sensorevaluierung durch die bereitgestellte Hardware, eine Software-Testplattform sowie Treiber-Support.

Der STCC4 und das SEK-STCC4 sind ab sofort weltweit über das Vertriebsnetz von Sensirion erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

 

 

Auf einen Blick – der CO2-Sensor STCC4:

  • Kleiner Formfaktor 4 x 3 x 1.2 mm3
  • Kosteneffizienz für Hochvolumenanwendungen
  • Ø Stromverbrauch unter 100 µA möglich, um Anwendungen mit geringer Leistung zu ermöglichen
  • Genauigkeit: ±(100 ppm + 10%)
  • Weltweit über das Vertriebsnetz von Sensirion erhältlich



 

Sensirion – Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'200 Mitarbeitende. Mit seinen Sensoren lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzise und zuverlässig messen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilbranche, Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie auf www.sensirion.com.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: STCC4 Evaluation Kit

Ende der Medienmitteilungen
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sensirion Holding AG
Laubisrütistrasse 50
8712 Stäfa
Schweiz
Telefon: +41 44 306 40 00
Fax: +41 44 306 49 06
Internet: www.sensirion.com
ISIN: CH0406705126
Valorennummer: A2JGBW
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2188838

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2188838  28.08.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Sensirion Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?