Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung: Geringe Grösse. Hohes Potenzial: Sensirions revolutionärer Miniatursensor für CO2 weltweit erhältlich



28.08.2025 / 08:00 CET/CEST





Medienmitteilung

28.08.2025, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Geringe Grösse. Hohes Potenzial: Sensirions revolutionärer Miniatursensor für CO 2 weltweit erhältlich



Sensirion freut sich, bekannt zu geben, dass der STCC4 nun über ihr weltweites Netzwerk vertrauenswürdiger Vertriebspartner erhältlich ist. Der Miniatursensor ermöglicht die CO 2 -Überwachung in einer Vielzahl von Anwendungen für den Massenmarkt mit unübertroffenem Format, Kosteneffizienz und niedrigem Stromverbrauch.



Stäfa, Schweiz – STCC4, einer der weltweit kleinsten Sensoren zur direkten CO 2 -Messung, verändert die Überwachung der Luftqualität in Innenräumen grundlegend. Mit einem einzigartigen Formfaktor und einem beispiellosen Stromverbrauch ist der Sensor eine bahnbrechende Neuheit im Markt für CO 2 -Sensoren. Der STCC4 macht sich neueste Entwicklungen in der Wärmeleitfähigkeitsmessung zu Nutze, um bei geringem Stromverbrauch die für die Raumluftüberwachung notwendige Genauigkeit zu erreichen.



Bei Kombination des STCC4 mit den branchenführenden Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren von Sensirion können mehrere relevante Raumluftparameter gleichzeitig überwacht werden. Darüber hinaus ist so eine präzise Kompensation des STCC4 möglich. Durch sein SMD-Design und die Tape & Reel-Verpackung lässt sich der in der Schweiz entwickelte und hergestellte Sensor zudem einfach in Hochvolumenanwendungen integrieren. Somit eignet sich der STCC4 für eine Vielzahl von Geräten, darunter Luftqualitätsmonitore für Innenräume, intelligente Thermostate, Klimaanlagen und vieles mehr.



Das SEK-STCC4 Evaluation Kit erleichtert den Einstieg in den Sensor-Bewertungsprozess, indem es Anwendern einen unkomplizierten Testansatz bietet. Sensirion ermöglicht eine einfache Sensorevaluierung durch die bereitgestellte Hardware, eine Software-Testplattform sowie Treiber-Support.



Der STCC4 und das SEK-STCC4 sind ab sofort weltweit über das Vertriebsnetz von Sensirion erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Auf einen Blick – der CO 2 -Sensor STCC4:

Kleiner Formfaktor 4 x 3 x 1.2 mm 3

Kosteneffizienz für Hochvolumenanwendungen

Ø Stromverbrauch unter 100 µA möglich, um Anwendungen mit geringer Leistung zu ermöglichen

Genauigkeit: ±(100 ppm + 10%)

Weltweit über das Vertriebsnetz von Sensirion erhältlich







Sensirion – Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'200 Mitarbeitende. Mit seinen Sensoren lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzise und zuverlässig messen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilbranche, Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie auf www.sensirion.com.