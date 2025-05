Mediamarkt-Mutter Ceconomy verbessert Profitabilität - Umsatz schwächer

DÜSSELDORF (awp international) - Die Mediamarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy hat ihre Profitabilität weiter verbessert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verdoppelte sich im traditionell schwächeren zweiten Geschäftsquartal auf zehn Millionen Euro, wie der Handelskonzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.

"Zum neunten Mal in Folge wachsen wir nachhaltig und verbessern unsere Profitabilität - ein Beleg, dass unsere Strategie erfolgreich ist und konsequent umgesetzt wird", sagte Übergangschef Kai-Ulrich Deissner. Der bisherige Finanzvorstand hat den Posten von Carsten Wildberger übernommen, der in die Politik gewechselt ist und in der neuen Bundesregierung nun das Digitalministerium führt. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge auf Kurs, seine Mittelfristziele zu erreichen, hiess es.

"Wir setzen auf strikte Kostendisziplin und passen uns schnell an Marktveränderungen an", kommentierte Interimsfinanzchef Remko Rijnders. Der Umsatz sank in den drei Monaten per Ende März von 5,3 auf 5,2 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem Plus gerechnet. Währungs- und portfoliobereinigt erzielte Ceconomy ein Wachstum von 1,3 Prozent.

Die Neuausrichtung von Ceconomy vom klassischen Einzelhändler zur Omnichannel-Plattform schreitet den Angaben zufolge voran. So legten die Online-Umsätze währungs- und portfoliobereinigt um 7,4 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro zu, und erreichte damit ein Viertel am Gesamtumsatz. Die Prognose für 2024/25 bestätigte Ceconomy./nas/jha/he