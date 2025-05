Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

GO

Zins-Wahnsinn 2025: Europa senkt, USA zögert – Invest 2025 mit Thomas Gitzel

Live von der Invest mit Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank

Wie entwickelt sich die Zinspolitik in der Schweiz, Europa und den USA? Welche Rolle spielt die Inflation und was bedeutet das für Anlegerinnen und Anleger? Im exklusiven Interview spricht Thomas Gitzel live von der Invest 2025 in Stuttgart über:

🔹 Die aktuelle Zinssituation in der Schweiz

🔹 Die geldpolitische Strategie der Schweizerischen Nationalbank (SNB)

🔹 Zinsentwicklung & Inflation in der Eurozone

🔹 Herausforderungen für die EZB

🔹 Zinspolitik der US-Notenbank Fed unter politischem Druck

🔹 Auswirkungen auf den US-Dollar & Anlegerverhalten

🔹 Persönliche Eindrücke von der Invest 2025

Ein Muss für alle, die Geldpolitik verstehen und Anlageentscheidungen fundiert treffen möchten!

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Zins-Wahnsinn 2025: Europa senkt, USA zögert – Invest 2025 mit Thomas Gitzel