Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’914 -0.5%  SPI 19’152 -0.4%  Dow 49’539 0.1%  DAX 25’289 0.5%  Euro 0.9131 0.1%  EStoxx50 6’162 -0.2%  Gold 5’194 0.6%  Bitcoin 52’420 -0.1%  Dollar 0.7740 0.2%  Öl 70.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Burkhalter-Aktie: Gruppe übernimmt Caotec SA in Brusio
Saint-Gobain tritt 2025 auf der Stelle - Marge bleibt stabil: Aktie im Blick
Leichter EPS-Dämpfer bei Zoom - Umsatz über Prognose - Zoom-Aktie tiefer
Suche...
eToro entdecken
26.02.2026 20:48:36

MBaer Bank von US-Behörde als Geldwäschereirisiko eingestuft

(Zusammenfassung mit Hintergrundinfos ergänzt)

Zürich (awp) - Die US-Geldwäschereibehörde stuft die Zürcher MBaer Merchant Bank als "primäres Risiko für Geldwäscherei" ein. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma setzt nun nach einem Enforcementverfahren einen Prüfbeauftragten bei der Bank ein.

Die US-Behörde FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) will der Zürcher MBaer den Zugang zum US-Finanzsystem verwehren, wie das US-Finanzministerium am Donnerstag mitteilte. MBaer habe "hunderte Millionen Dollar im Auftrag illegaler Akteure mit Verbindungen zum Iran und zu Russland durch das US-Finanzsystem geschleust", schreibt das Ministerium.

Konkret soll es damit US-Banken untersagt werden, für die MBaer oder in deren Namen Korrespondenzkonten zu eröffnen oder zu führen, schrieb auch die Schweizer Finma in einer eigenen Mitteilung vom Donnerstag. Die vorgeschlagenen Massnahmen des FinCEN befänden sich aktuell in öffentlicher Vernehmlassung. 

Finma schaltet sich ein

Die Finma stehe im Zusammenhang mit dem Fall mit der Bank und dem FinCEN in Kontakt, betonte die Schweizer Behörde in ihrer Mitteilung weiter. Derweil sei ein vor drei Wochen abgeschlossenes Enforcementverfahren der Finma gegen die Bank MBaer derzeit vor Bundesverwaltungsgericht hängig.

Aufgrund des hängigen Beschwerdeverfahrens sei es der Finma nicht möglich, bei der MBaer Merchant Bank AG eigene Massnahmen umzusetzen, hiess es weiter. Allerdings sei nun ein Prüfbeauftragter der Finma als "Monitor" eingesetzt worden.

MBaer Bank analysiert den Fall

Die betroffene MBaer Bank selber hat den Entscheid der FinCEN zur Kenntnis genommen, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP in einer Stellungnahme schrieb. Konkret werde man aber erst nach Rücksprache mit den eigenen US-Anwälten zum Fall Stellung nehmen.

MBaer werde weiter vollumfänglich mit den zuständigen Behörden kooperieren und die Tätigkeit des eingesetzten Prüfbeauftragten der Finma unterstützen, hiess es. Die Bank prüfe die angekündigten Massnahmen sorgfältig und werde ihre Interessen im vorgesehenen Verfahren wahren.

Zugleich unterstrich die Bank, dass sie über eine solide Kapital- und Liquiditätsbasis verfüge und ihre Geschäftstätigkeit im Rahmen des Möglichen weiterführe.

Von Michael Bär aufgebaut

Aufgebaut hatte die MBaer Merchant Bank der aus der Bär-Bankfamilie stammende Michael "Mike" Bär, der jahrelang in der Konzernleitung der Julius Bär Gruppe sass. Bär begann ab 2015 damit, aus der ursprünglichen Merchant Bank eine neue Handelsbank aufzubauen. Im Dezember 2018 erhielt das Institut von der Finma die Banklizenz erhalten.

Zu seinen Kunden zählt die Bank laut den Angaben Unternehmer und ihre Familien, Stiftungen, Finanzintermediäre und Family-Offices. Wenig bekannt ist, wie gross die Bank ist und wie viele Vermögen sie für ihre Kundinnen und Kunden verwaltet.

tp/mk

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:30 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12:51 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
10:21 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
08:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa – Positive Stimmung/Straumann – Auf Werbetour
07:44 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
25.02.26 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’486.44 19.69 SJQB8U
Short 14’796.03 13.70 S6XBKU
Short 15’375.79 8.74 STVB4U
SMI-Kurs: 13’913.73 26.02.2026 17:30:07
Long 13’355.48 19.97 SH7BGU
Long 13’036.71 13.84 SEUBLU
Long 12’476.40 8.90 SP2B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Auf diese US-Aktien setzt die UBS im vierten Quartal 2025
D-Wave Quantum-Aktie dennoch gesucht: Geschäftszahlen verfehlen Erwartungen
Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
Gamesa bleibt im Konzern: Siemens-Energy-Chef setzt auf Sanierung - Aktie stabil
Idorsia-Aktie letztlich höher: Umsatz in 2025 verdoppelt
Sandoz-Aktie deutlich höher: Generikaspezialist wächst weiter dank starker Biosimilars
NVIDIA-Aktie verliert dennoch : Chip-Hersteller wächst weiter explosiv - KI-Geschäft treibt Rekordzahlen
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Donnerstagnachmittag nach
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Wie die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert hat

Top-Rankings

Q4 2025: Diese Änderungen nahm Carl Icahn an seinem Portfolio vor
So hat Carl Icahn im vierten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Im vierten Quartal 2025 hat der Star-Investor Bill Ackman einige Veränderungen in der Zusammense ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
4. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Versicherungskonzern im vierten Quartal investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
21:10 GNW-News: Umfrage: Fast 90 % der Rechts- und IT-Experten sehen operative Lücken als größte Gefahr für die Rechtssicherheit - nicht die Regulierung
21:07 Devisen: Euro kaum bewegt
21:03 Selenskyj: Nächste Verhandlungsrunde in Abu Dhabi
21:00 Ja zu Luftsicherheitsabkommen mit Österreich
20:46 Iran: Weitere Gespräche mit den USA ab Montag
20:37 Russlands Regionen haben Haushaltsprobleme
20:27 ROUNDUP/Krieg oder Atomdeal? USA und Iran beenden Verhandlungsrunde
20:04 ROUNDUP: Hillary Clinton verteidigt sich im Kreuzverhör zu Epstein
20:00 Aktien New York: Dow stabil - Tech-Werte von Nvidia belastet
19:59 Atomgespräche zwischen USA und Iran beendet