Mark Cuban hat sein Anlageverhalten geändert - bleibt diesen Aktien aber treu

Im Laufe der Jahre hat Mark Cuban sein Vorgehen an der Börse geändert. Doch bestimmten Aktien bleibt der Selfmade-Milliardär treu, weil er von den Unternehmen überzeugt ist.

• Früher war Cuban aktiver beim Traden• Was sich im Vergleich zu heute verändert hat• Aktienlieblinge wie Amazon und NetflixDer 62 Jahre alte US-Amerikaner ist vor allem als Gründer der Videoplattform Broadcast.com und Besitzer des Profibasketball-Teams Dallas Mavericks bekannt. Mit einem geschätzten Vermögen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar schaffte er es in der diesjährigen Forbes-Milliardär-Ranking auf Platz 414.

Der erfolgreiche Unternehmer ist immer wieder Gast in TV-Shows - so auch zuletzt in der Bloomberg-Sendung mit David Rubenstein.

Was sich an Cubans Verhalten als Anleger verändert hat

In der ‚The David Rubenstein Show‘ von Bloomberg TV äusserte sich Selfmade-Milliardär Mark Cuban mitunter über sein Verhalten als Trader. Insbesondere der Vergleich zwischen früher und heute erhielt Aufmerksamkeit. Cuban verriet, dass er früher - etwa in den 1990er und 2000er Jahren - sehr viel mit Aktien gehandelt hat und dementsprechend aktiv an der Börse war. Zu diesen Zeiten habe ihm "viel weniger Geld auf der Jagd nach viel mehr Aktien" zur Verfügung gestanden. Heute sei es umgekehrt, meinte er: "Und jetzt ist viel mehr Geld auf der Jagd nach weniger Aktien. Es ist schwieriger zu handeln und erfolgreich zu sein."

Mark Cuban: Lieblingsaktien Amazon und Netflix?

Neben seinem allgemeinen Verhalten als Trader gewährte er noch einen weiteren Einblick in seine Börsenerfahrungen. In der Bloomberg-Sendung äusserte der Milliardär: "Ich halte mich an die Unternehmen, an die ich glaube."

Dazu zählen mitunter Amazon und Netflix - bei beiden Unternehmen stieg er vergleichsweise früh ein und partizipierte so an der fulminanten Kursperformance, die beide Anteilsscheine gleichermassen aufs Parkett legten. Die Gewinne scheint er jedoch zumindest nicht vollständig realisiert zu haben. Denn er erklärte, er halte Netlfix-Aktien seit sie bei 50 US-Dollar pendelten. Inzwischen haben sich die Papiere des Streaming-Giganten auf zuletzt rund 535 US-Dollar verteuert.

Bei Amazon sei Cuban nach eigenen Angaben bei zwischen 500 und 700 US-Dollar je Papier eingestiegen. Die Titel des Onlinehändlers notieren aktuell bei rund 3'294 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 4. September 2020).

Ähnliche halte er an anderen Investitionen fest, die er vor einigen Jahren tätigte. Als aktiver Händler am Aktienmarkt sehe er sich daher nicht mehr - offenbar ist Cuban von seinen favorisierten Wertpapieren so überzeugt, dass er sie als Langzeitinvestitionen im Depot liegen lässt.

Redaktion finanzen.ch