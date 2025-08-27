MÄRKTE EUROPA/Kaum bewegt - Pariser Börse mit nur kleiner Erholung

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte treten am Mittwochmittag weitgehend auf der Stelle. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 24.139 Punkte, der Euro-Stoxx 50 gewinnt 0,2 Prozent. Der wichtigste Termin des Tages, die Quartalszahlen von Nvidia, steht erst nach Handelsschluss an der Wall Street auf der Agenda. Dem KI-Schwergewicht und seinen Zahlen wird an der Börse eine hohe Impulskraft zugetraut.

Die Erwartungen sind hoch nach einer Berichtssaison, in der grosse Technologieunternehmen ihre Investitionen in Künstliche Intelligenz verdoppelt haben. "Bei der aktuellen Bewertung muss Nvidia die Konsensschätzungen übertreffen und anschliessend einen noch optimistischeren Ausblick geben, um den Aktienkurs auf diesem Niveau zu halten", schreibt Dave Sekera, Chefmarktstratege USA bei Morningstar. "Der Markt will Details zum Status der H20-Chips, die nach China verkauft wurden."

Derweil wird an den Finanzmärkten weiter über die Attacken von US-Präsident Trump gegen Fed-Mitglieder wie Lisa Cook diskutiert. "Die Märkte haben noch nicht richtig eingepreist, was immer stärker wie ein Bruch mit der Unabhängigkeit der Fed aussieht", kommentieren die Analysten von Evercore ISI dazu. Marktstratege Robert Savage von BNY sieht in Trumps Vorgehen "einen historischen Test der Präsidenten-Macht".

In Europa steht weiter die Entwicklung in Frankreich im Fokus. Am 8. September steht eine Vertrauensfrage von Premierminister Bayrou auf der Agenda. Nach dem Abverkauf an den beiden vergangenen Tagen kann sich die Pariser Börse kaum erholen, der CAC-40 handelt 0,5 Prozent im Plus.

Bankensektor steht weiter unter Druck

Der am Vortag aus Sorge vor einer Haushaltskrise in Frankreich unter die Räder gekommenen Bankensektor gibt aber um weitere 1,1 Prozent nach. Societe Generale gewinnen nach den herben Verlusten gerade einmal 0,1 Prozent, für BNP Paribas geht es um weitere 0,5 Prozent nach unten. Nach einer Abstufung verlieren Commerzbank 2,9 Prozent, die Aktien der Deutschen Bank fallen um 2,1 Prozent.

Für die Aktie von Aroundtown geht es trotz solider Zahlen um 5,9 Prozent nach unten. Aroundtown hat im ersten Halbjahr dank moderater Mietsteigerungen und Kostenkontrolle die operativen Gewinne etwa stabil gehalten.

Die Aktie der Sportwagenschmiede Porsche steigt um 1,1 Prozent. Die Wirtschaftswoche berichtet, dass ein Führungswechsel anstehe. Nach Informationen des Magazins hat sich Vorstandschef Oliver Blume entschieden, seinen Posten aufzugeben. Er möchte sich demnach auf seine Aufgabe als Chef des Volkswagen-Konzerns konzentrieren.

Als "gemischt" werden die Halbjahreszahlen von Stadler Rail von den UBS-Analysten eingestuft. Während die Auftragseingänge zurückgingen und der FCF deutlich negativ war, wurde die EBIT-Marge im saisonal schwächeren ersten Halbjahr leicht übertroffen. Prognose und mittelfristige Ziele wurden bestätigt. Für die Aktie geht es um 8,2 Prozent nach unten.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.396,79 +0,2% 13,11 +10,0%

Stoxx-50 4.584,79 +0,5% 22,34 +6,9%

DAX 24.138,81 -0,1% -14,06 +21,3%

MDAX 30.577,66 -0,8% -245,27 +20,5%

TecDAX 3.758,91 +0,0% 1,76 +9,9%

SDAX 17.006,56 -0,3% -50,70 +24,4%

CAC 7.746,58 +0,5% 36,77 +4,5%

SMI 12.205,00 +0,4% 44,11 +4,8%

ATX 4.663,29 -0,9% -40,36 +29,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:55 % YTD

EUR/USD 1,1583 -0,5% 1,1645 1,1655 +12,5%

EUR/JPY 171,61 -0,0% 171,65 171,68 +5,4%

EUR/CHF 0,9348 -0,1% 0,9361 0,9360 -0,3%

EUR/GBP 0,8625 -0,2% 0,8639 0,8644 +4,4%

USD/JPY 148,15 +0,5% 147,41 147,30 -6,3%

GBP/USD 1,3431 -0,4% 1,3480 1,3483 +7,7%

USD/CNY 7,1170 +0,1% 7,1078 7,1130 -1,4%

USD/CNH 7,1644 +0,1% 7,1545 7,1541 -2,5%

AUS/USD 0,6465 -0,4% 0,6493 0,6498 +4,9%

Bitcoin/USD 111.190,50 -0,4% 111.613,20 109.767,40 +17,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,14 63,25 -0,2% -0,11 -11,4%

Brent/ICE 67,09 67,22 -0,2% -0,13 -10,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.375,15 3.392,55 -0,5% -17,40 +29,3%

Silber 38,27 38,63 -0,9% -0,35 +33,8%

Platin 1.157,16 1.161,38 -0,4% -4,22 +32,6%

Kupfer 4,41 4,46 -1,1% -0,05 +7,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 07:31 ET (11:31 GMT)