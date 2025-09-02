Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.09.2025 07:05:39

MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen drücken Kurse an chinesischen Börsen

DOW JONES--Nach dem sehr starken August und gewinnen am Vortag setzen an den chinesischen Börsen am Dienstag Gewinnmitnahmen ein. Der HSI in Hongkong verliert im Mittagshandel 0,6 Prozent, in Shanghai gibt der Index 0,8 Prozent ab. Dagegen kann sich die Börse in Tokio etwas erholen, nach dem kräftigen Rücksetzer vom Montag steigt der Nikkei nun um 0,3 Prozent. Etwas Unterstützung kommt vom Yen, der spürbar zurückfällt. Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan hat zwar weitere Zinserhöhungen bekräftigt, diese aber mit diversen Einschränkungen verbunden.

Auch der Kospi (+0,9%) kann sich nach der jüngsten Verluststrecke erholen, in Sydney tritt der Markt dagegen mehr oder weniger auf der Stelle.

"Die Unsicherheit bleibt hoch", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die negativen Auswirkungen der Zölle in der gesamten Region. "Die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag könnten die Zins- und Konjunkturprognosen vor der Sitzung der US-Notenbank am 17. September noch einmal kräftig durcheinanderwirbeln", meint ein anderer Akteur.

Die Unsicherheit zeigt sich auch im Goldpreis. Die Feinunze wurde erstmals über 3.500 Dollar gehandelt, das neue Rekordhoch liegt bei 3.508 Dollar. Da sie mittlerweile wieder etwas zurückgefallen ist, wollen Marktteilnehmer aber zunächst nur von einem "Schnupperhoch" sprechen.

Der Kospi profitiert von günstig ausgefallenen Inflationsdaten. "Sie könnten der Notenbank Spielraum für weitere Lockerungen geben", so ein Marktteilnehmer. Die Inflation hat sich im August auf 1,7 Prozent abgeschwächt. Dies lag allerdings grösstenteils an einem einmaligen Rabatt von 50 Prozent auf die monatlichen Rechnungen von SK Telecom, dem grössten Mobilfunkanbieter des Landes. Dieser hatte den Nachlass angeboten, um die Abwanderung von Kunden nach einer Datenpanne einzudämmen.

An den chinesischen Börsen leiden Halbleitertitel unter Abgaben. So fallen SMIC in Hongkong um 6,4 Prozent. Ausserdem gewinnen nach Absatzzahlen Great Wall Motor 1 Prozent, das Absatzwachstum hat sich im August deutlich beschleunigt. Sehr schwach liegt die Technologieaktie Meituan im Markt. Sie verliert über 3 Prozent. Die Analysten von Nomura haben das Kursziel gesenkt.

Mit Sorge blicken Marktteilnehmer nach Mumbai. "Im indischen Leitindex Sensex wächst die Gefahr einer grossen Top- und Umkehrformation", mein ein Marktanalyst. Offenbar fordere der hohe US-Importzoll von 50 Prozent für indische Güter seinen Tribut. Aktuell kann sich der Sensex allerdings um 0,3 Prozent erholen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.911,40 -0,2% +10,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 42.309,38 +0,3% +7,1% 08:30

Kospi (Seoul) 3.171,23 +0,9% +32,2% 08:30

Shanghai-Comp. 3.844,84 -0,8% +15,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.460,16 -0,6% +25,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:29 % YTD

EUR/USD 1,1693 -0,1 1,1708 1,1722 +12,8%

EUR/JPY 172,76 0,2 172,33 172,47 +5,5%

EUR/GBP 0,8643 -0,0 0,8646 0,8668 +4,6%

GBP/USD 1,3528 -0,1 1,3543 1,3523 +7,9%

USD/JPY 147,75 0,4 147,19 147,14 -6,5%

USD/KRW 1.391,80 -0,1 1.393,48 1.393,65 -5,9%

USD/CNY 7,1140 0,1 7,1083 7,1042 -1,7%

USD/CNH 7,1420 0,1 7,1334 7,1288 -2,9%

USD/HKD 7,8028 0,1 7,7969 7,7930 +0,3%

AUD/USD 0,6538 -0,2 0,6553 0,6539 +5,7%

NZD/USD 0,5884 -0,3 0,5901 0,5894 +5,3%

BTC/USD 110.187,55 2,2 107.799,65 108.451,70 +15,3%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,92 64,69 +0,4% +0,23 -10,4%

Brent/ICE 68,43 68,15 +0,4% +0,28 -9,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.497,75 3.476,60 +0,6% +21,15 +31,4%

Silber 40,81 41,325 -1,2% -0,51 +37,7%

Platin 1.217,26 1.199,12 +1,5% +18,14 +33,9%

Kupfer 4,53 4,51 +0,5% 0,02 +10,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 01:06 ET (05:06 GMT)