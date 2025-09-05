Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’383 1.5%  SPI 17’120 1.4%  Dow 45’621 0.8%  DAX 23’770 0.7%  Euro 0.9389 0.0%  EStoxx50 5’347 0.4%  Gold 3’557 0.3%  Bitcoin 89’753 0.7%  Dollar 0.8047 -0.1%  Öl 66.9 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Erster Quantencomputing-ETF in Abu Dhabi: So profitieren Anleger von Aktien wie NVIDIA, Microsoft & Co.
China-KI-Spezialist Cambricon auf der Überholspur - Gefahr für NVIDIA-Aktie?
Broadcom-Aktie nach Zahlen über den Erwartungen mit Kursgewinnen
Taylor Swift: Mit Musik zur Milliardärin
Tesla-Aktie unter Druck: Tesla wegen verspäteter Unfallberichte im Visier der US-Behörden
Suche...

Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.09.2025 07:03:41

MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Autoaktien in Tokio gesucht

Nissan Motor
2.01 EUR 2.07%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Nach einer freundlichen Tendenz an der Wall Street am Donnerstag geht es mit den Kursen im asiatischen Handel am Freitag ebenfalls nach oben. Erneut fallende Renditen an den Anleihemärkten stützten in den USA die Stimmung, nachdem schwächere Arbeitsmarktdaten die herrschende Zinssenkungsfantasie untermauert hatten. Eine Senkung um 25 Basispunkte am 17. September wird nahezu zu 100 Prozent eingepreist. Die Gewinne in Ostasien fallen aber eher verhalten aus, auch weil die Anleger auf den grossen US-Arbeitsmarktbericht warten. Er wird später am Tag veröffentlicht werden.

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, schon sehr bald Zölle auf Chipimporte einzuführen, stellt zunächst keinen direkten Belastungsfaktor dar. Zudem können Unternehmen, die in den USA produzierten, die Zölle umgehen.

In Tokio steigt der Nikkei-225 um 0,7 Prozent. Zwar sind im Juli die inflationsbereinigten Löhne erstmals seit sieben Monaten gestiegen. Moody's Analystics bemerkt dazu aber, der Anstieg sei vor allem technischer Natur, die "Realität sei, dass die Inflation weiter schneller wachse als die Löhne", heisst es. Tendenziell stützt das die Zinserhöhungspläne der japanischen Notenbank, der Yen zieht etwas an.

Positiv wirkt, dass die USA die Zölle auf japanische Autos und Autoteile von 25 auf 15 Prozent gesenkt haben - im Gegenzug dafür, dass Japan die Zölle auf US-Waren senkt und Tokio 550 Milliarden Dollar für Infrastrukturprojekte in den USA bereitstellt. Die neuen Zölle gelten laut der Verordnung rückwirkend zum 7. August. Toyota gewinnen 1,1 Prozent, Nissan 1,7, Mazda 2,3 und Honda 0,6 Prozent. Softbank geben um 0,6 Prozent nach, während der Halbleiterwert Advantest um 2,5 Prozent zulegt.

In Seoul geht es um 0,1 Prozent nach oben, bereits den vierten Handelstag in Folge, der S&P&ASX 200 in Sydney zieht um 0,3 Prozent an.

Die chinesischen Börsen zeigen sich nach den kräftigen Gewinnmitnahmen am Vortag stabilisiert. In Shanghai geht es um 0,3 und in Hongkong um 0,5 Prozent nach oben.

Gold zieht leicht an und notiert mit 3.557 Dollar je Feinunze in der Nähe des Allzeithochs. Die Ölpreise geben leicht nach. Im Blick steht das Opec+-Treffen am Wochenende. Es wird spekuliert, dass die Gruppe eine Ausweitung der Ölproduktion beschliessen könnte.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.854,20 +0,3% +7,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 42.890,14 +0,7% +5,1% 08:30

Kospi (Seoul) 3.202,62 +0,1% +33,5% 08:30

Shanghai-Comp. 3.778,95 +0,3% +13,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.193,98 +0,5% +26,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:05 % YTD

EUR/USD 1,1672 0,2 1,1650 1,1655 +12,6%

EUR/JPY 172,96 0,0 172,91 172,86 +6,0%

EUR/GBP 0,8675 0,0 0,8673 0,8674 +4,8%

GBP/USD 1,3454 0,2 1,3433 1,3436 +7,4%

USD/JPY 148,19 -0,2 148,42 148,32 -5,9%

USD/KRW 1.392,05 -0,1 1.393,09 1.392,95 -5,7%

USD/CNY 7,1039 -0,0 7,1060 7,1080 -1,4%

USD/CNH 7,1310 -0,1 7,1385 7,1385 -2,7%

USD/HKD 7,7992 -0,0 7,8014 7,7971 +0,4%

AUD/USD 0,6531 0,2 0,6516 0,6526 +5,7%

NZD/USD 0,5864 0,3 0,5847 0,5866 +5,0%

BTC/USD 111.281,30 0,7 110.511,25 110.629,35 +18,3%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,33 63,48 -0,2% -0,15 -10,7%

Brent/ICE 66,86 66,99 -0,2% -0,13 -9,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.557,91 3.549,00 +0,3% +8,91 +35,7%

Silber 40,87 40,725 +0,3% +0,14 +42,5%

Platin 1.190,24 1.177,32 +1,1% +12,92 +39,5%

Kupfer 4,49 4,49 0% 0,00 +9,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 01:04 ET (05:04 GMT)

Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?