Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’487 -0.2%  SPI 17’188 -0.1%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’348 -0.1%  Euro 0.9319 -0.2%  EStoxx50 5’616 -0.6%  Gold 3’945 1.5%  Bitcoin 98’893 0.4%  Dollar 0.7988 0.3%  Öl 65.3 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Investment-Tipp Hannover Rück-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning steigt mit TELO Trucks in den Markt für E-Pickups ein
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Montagvormittag am Rohstoffmarkt
Saint-Gobain plant mittelfristiges Wachstum - Aktie leichter
Redcare Pharmacy-Aktie springt hoch: Erneut kräftiges Wachstum
Suche...
200.- Saxo-Deal
06.10.2025 10:26:40

MÄRKTE ASIEN/Aussicht auf Rückkehr der "Abenomics" sorgt in Tokio für Hausselaune

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Mit einer Hausse hat die Börse in Tokio am Montag darauf reagiert, dass mit Sanae Takaichi eine Anhängerin der sogenannten Abenomics die Wahl zur Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) gewonnen hat. Sie dürfte damit auch die kommende Regierungschefin werden. Takaichi gilt wie der frühere Regierungschef Abe als Verfechterin einer lockeren Geldpolitik und Befürworterin von höheren Staatsausgaben. Entsprechend erhalten die schon länger herrschenden Erwartungen einer geldpolitischen Straffung in Gestalt einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan (BoJ) einen Dämpfer bzw. werden zeitlich weiter nach hinten verschoben.

Der Nikkei-225 schoss um 4,8 Prozent nach oben auf 47.945 Punkte und pulverisierte das bisherige Rekordhoch geradezu. Das neue Allzeithoch liegt bei 48.150 Punkten. Zugleich fiel der Yen deutlich zurück, der Dollar verteuerte sich um knapp 3 Yen auf 150,19 Yen. Am japanischen Anleihemarkt ging es dagegen mit den Kursen nach unten, die Renditen der Staatsanleihen stiegen also mit der Aussicht auf höhere Staatsausgaben und eine möglicherweise anziehende Inflation.

Der politische Kurs der neuen Vorsitzenden der japanischen Regierungspartei könnte sich positiv auf die Aktien des Landes mit Ausnahme der Banken auswirken, kommentierten die Experten von Julius Bär. Der Führungswechsel dürfte für eine bessere politische Berechenbarkeit und Stabilität sowie für ein wachstumsförderlicheres Umfeld für Aktien sorgen. Die geringere Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen durch die BoJ dürfte ebenfalls eine Neubewertung japanischer Aktien vorantreiben, mit Ausnahme von Banken. Julius Bär erwartet, dass die BoJ auf ihrer Oktober-Sitzung die Zinsen unverändert lassen wird.

In Hongkong kam der HSI um 0,7 Prozent zurück, in Sydney büsste das Marktbarometer 0,1 Prozent ein. Nicht gehandelt wurde zum Wochenbeginn wegen nationaler Feiertage in Shanghai und in Seoul. In Seoul wird der Handel wegen Anschlussfeiertagen erst am Freitag wieder aufgenommen, in Shanghai am Donnerstag.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.981,40 -0,1% +10,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 47.944,76 +4,8% +14,7% 08:30

Kospi (Seoul) Feiertag +47,9%

Shanghai-Comp. Feiertag +15,8%

Hang-Seng (Hongk.) 26.955,58 -0,7% +35,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1656 -0,6 1,1727 1,1727 +13,2%

EUR/JPY 175,06 0,1 174,90 173,00 +7,4%

EUR/GBP 0,8681 -0,5 0,8722 0,8721 +5,4%

GBP/USD 1,3428 -0,2 1,3451 1,3446 +7,5%

USD/JPY 150,19 0,7 149,16 147,52 -5,1%

USD/KRW 1.414,11 0,5 1.407,57 1.407,37 -4,6%

USD/CNY 7,1211 0,1 7,1166 7,1186 -1,3%

USD/CNH 7,1492 0,2 7,1372 7,1352 -2,7%

USD/HKD 7,7818 0,0 7,7809 7,7810 +0,2%

AUD/USD 0,6601 0,1 0,6592 0,6605 +6,5%

NZD/USD 0,5825 0,1 0,5819 0,5827 +4,0%

BTC/USD 123.639,50 0,7 122.754,60 119.850,65 +29,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,19 60,53 +1,1% +0,66 -15,5%

Brent/ICE 65,24 64,53 +1,1% +0,71 -14,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.947,12 3.887,33 +1,5% +59,80 +48,1%

Silber 48,64 47,995 +1,3% +0,65 +66,2%

Platin 1.389,24 1.369,22 +1,5% +20,02 +56,3%

Kupfer 5,06 5,11 -1,0% -0,05 +23,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 04:27 ET (08:27 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Dividenden, Wachstum oder ETFs

Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.

💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

09:45 Marktüberblick: Nikkei 225 nach Takaichi-Wahl im Rallymodus
09:36 Logo WHS DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien im Fokus: Interaktiver Marktausblick heute um 10:30 Uhr
09:10 SMI nimmt Rekordhoch ins Visier
06:30 Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
06:25 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Leichter nach dem Rekordhoch
02.10.25 Oracle vom Cloudgeschäft beflügelt
02.10.25 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’056.67 18.67 UBSP6U
Short 13’318.17 13.38 O5UBSU
Short 13’828.58 8.69 UFLBSU
SMI-Kurs: 12’488.59 06.10.2025 10:13:09
Long 11’848.12 15.67 SZDBEU
Long 11’710.13 13.40 SWFBJU
Long 11’248.74 8.92 B45S7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank wird für Goldpreis 2026 optimistischer
Globale Schuldenkrise: So schätzt Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto ein
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Gold, Öl & Co. in KW 40: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Bitcoin-Kurs steigt erstmals über die Schwelle von 125'000 US-Dollar
Plug Power-Aktie schiesst nach Analysten-Upgrade hoch - Ballard Power profitiert mit
SMI und DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich, Rekord in Japan
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag tiefer
Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Kursplus

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}