Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’431 -0.4%  SPI 17’147 -0.4%  Dow 46’383 0.7%  DAX 24’237 -0.6%  Euro 0.9296 -0.1%  EStoxx50 5’552 -0.3%  Gold 4’148 0.9%  Bitcoin 90’233 -2.6%  Dollar 0.8006 -0.4%  Öl 62.4 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: ASML NV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Trends erkennen mit der 200-Tage-Linie - so funktioniert der Klassiker der Charttechnik
UBS-Aktie tiefer: Bundesverwaltungsgericht hebt Abschreibung von A1-Anleihen der CS auf - UBS ohne Kommentar
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
thyssenkrupp-Aktie verliert: Erstnotiz der TKMS-Aktie für 20. Oktober terminiert
Suche...

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 1529428 / US5024413065

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2025 18:34:40

LVMH-Umsatz zieht leicht an

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
114.50 EUR 6.02%
Kaufen Verkaufen

Von Andrea Figueras

DOW JONES--LVMH hat im dritten Quartal ein leichtes Umsatzwachstum verzeichnet. Der französische Luxusgüterkonzern, der als Vorreiter der Branche gilt, meldete einen Umsatz von 18,28 Milliarden Euro, was einem organischen Wachstum von 1 Prozent entspricht. Im Vorquartal hatte der Konzern noch einen Umsatzrückgang von 4 Prozent verzeichnet. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten im dritten Quartal ebenfalls mit einem Umsatzrückgang gerechnet, und zwar um 0,6 Prozent.

Das Kerngeschäft Mode und Lederwaren, zu dem Marken wie Louis Vuitton und Dior gehören, wies zwar einen Umsatzrückgang um 2 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro aus. Das ist jedoch etwas mehr, als Analysten mit im Mittel 8,47 Milliarden Euro erwartet hatten.

Das dritte Quartal habe eine Verbesserung in allen Geschäftsbereichen und in allen Regionen, mit Ausnahme von Europa, gezeigt, so das Unternehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2025 12:34 ET (16:34 GMT)

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Tesla Aktienanalyse: Lieferzahlen, günstige Modelle & Batteriewachstum. Lohnt sich der Einstieg?
12:35 Julius Bär: 11.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
09:18 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
08:58 SMI-Anleger bleiben vorsichtig
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Unterstützung auf der Probe
13.10.25 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10.10.25 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’967.42 19.45 BA5S0U
Short 13’250.64 13.38 BTTSBU
Short 13’717.27 8.89 U9VBSU
SMI-Kurs: 12’430.72 14.10.2025 17:30:00
Long 11’895.60 18.44 SETB4U
Long 11’659.76 13.68 SSTBSU
Long 11’140.34 8.74 BNJS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
Meyer Burger-Aktie im Sinkflug: Dekotierung per 14. Januar 2026
Analyst sieht Tesla als Meme-Aktie - Kursanstieg erinnert an Bitcoin-Hype
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
NVIDIA-Aktie nach Gewinnen schwächer: Meta und Oracle setzen künftig auf NVIDIAs Spectrum-X-Ethernet-Plattform
Berichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: SMI letztlich im Minus -- DAX endet in der Verlustzone -- Asiens Börsen schliessen schwach
Entspannungssignale von der Zollfront: US-Börsen legen zu -- SMI letztlich wenig bewegt -- DAX zum Handelsende höher -- Märkte in China schliessen mit Verlusten - Japan im Feiertag
Roche-Aktie wenig bewegt: Vielzahl an Daten zu seltenen Krebsarten angekündigt - FDA-Zulassung für Elecsys
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
19:05 Nato berät nach Luftraumverletzungen über bessere Abschreckung
18:57 ROUNDUP 2: Frankreichs Premier setzt umstrittene Rentenreform aus
18:45 GNW-News: e& und Mavenir stellen Zusammenarbeit im Bereich KI-gestützte Sicherheit und Betrugsbekämpfung für Sprachdienste vor
18:38 ROUNDUP/Aktien Wien Schluss: ATX unter Druck
18:32 Koalitions-Pressekonferenz zu Wehrdienstgesetz geplatzt
18:31 Sozialisten wollen Frankreichs Premier vor Sturz bewahren
18:30 Aktien Wien Schluss: ATX verliert 0,7 Prozent
18:28 AKTIEN IM FOKUS: US-Banken überzeugen Analysten - Anleger teils vorsichtig
18:26 USA und Großbritannien sanktionieren Online-Betrüger
18:25 ROUNDUP: Trump bringt GM Milliardenabschreibung im E-Auto-Geschäft