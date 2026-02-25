Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Luxusgüter 25.02.2026 07:19:00

LVMH-Aktie: Familie Arnault Mehrheitseigentümer

LVMH-Aktie: Familie Arnault Mehrheitseigentümer

Der französische Milliardär Bernard Arnault hat die Schwelle von 50 Prozent der Anteile an LVMH überschritten.

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Der französische Milliardär Bernard Arnault hat die Schwelle von 50 Prozent der Anteile an LVMH überschritten. Wie ein Sprecher des Luxusgüterkonzerns sagte, besitzt die Arnault-Familie nun 50,01 Prozent deWie ein Sprecher des Luxusgüterkonzerns sagte, besitzt die Arnault-Familie nun 50,01 Prozent der Anteile nach 49,77 Prozent zum Jahresende 2025.

Arnault hatte vor wenigen Wochen angekündigt, weitere Aktien von LVMH zu erwerben. Er sagte im Januar, die Familie halte etwa 50 Prozent. "Wir sind berechtigt, noch ein wenig mehr zu erwerben", sagte er und fügte hinzu, dass die Familie in diesem Jahr beabsichtige, die 50-Prozent-Schwelle zu überschreiten. "Wir glauben an das, was wir tun, und das zeigen wir auf diese Weise", sagte Arnault.

Dem Konglomerat gehören die Modehäuser Louis Vuitton und Dior, die Juweliere Tiffany und Bulgari, die Champagner- und Cognac-Gruppe Moët Hennessy sowie eine Vielzahl weiterer Marken im Luxussegment und anderen Bereichen. Die Bewertung beträgt knapp 280 Milliarden Euro.

Wie LVMH-Chef Bernard Arnault zu einem der reichsten Menschen der Welt wurde

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

