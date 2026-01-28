Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’047 -1.3%  SPI 18’068 -1.2%  Dow 49’003 -0.8%  DAX 24’849 -0.2%  Euro 0.9185 0.2%  EStoxx50 5’991 -0.1%  Gold 5’267 1.7%  Bitcoin 69’072 1.5%  Dollar 0.7669 0.7%  Öl 67.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Lonza1384101Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Top News
Amazon-Aktie etwas fester: 16'000 Stellen sollen gestrichen werden - Mini-Supermärkte ohne Kassen werden dicht gemacht
Stehen passive ETFs vor dem Aus? Aktive Strategien erobern den Markt
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
SIG-Aktien ziehen nach Kurszielerhöhung deutlich an
Luxuskonzern LVMH mit Ergebisrückgang: LVMH-Aktie bricht ein
Suche...
Plus500 Depot

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Schwieriges Umfeld 28.01.2026 13:16:00

Luxuskonzern LVMH mit Ergebisrückgang: LVMH-Aktie bricht ein

Luxuskonzern LVMH mit Ergebisrückgang: LVMH-Aktie bricht ein

Die weltweiten Handelskonflikte und eine damit einhergehende schwache Konsumlaune haben den Luxusgüterkonzern LVMH im vergangenen Geschäftsjahr weniger Umsatz und Gewinn eingebrockt.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
505.81 CHF -6.96%
Kaufen Verkaufen
Grund war ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld. So sank vor allem in Europa die Nachfrage im zweiten Halbjahr, wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Dazu belasteten die Handelskonflikte die Konsumlaune vor allem im Wein- und Spirituosengeschäft in Kernmärkten wie China und den USA. Speziell Cognac liessen Verbraucher in den Regalen stehen.

Der Umsatz sank 2025 um fünf Prozent auf knapp 81 Milliarden Euro. Dabei spielte auch der starke Euro eine Rolle. Organisch - bereinigt um Wechselkurs- sowie Portfolioeffekte, sanken die Erlöse um ein Prozent. Im vierten Quartal kam LVMH hier auf ein leichtes Plus von ebenfalls einem Prozent. Ausser im Wein- und Spirituosengeschäft sank der Umsatz 2025 auch im Mode- und Ledergeschäft.

Das bereinigte operative Ergebnis des Konzerns sank sogar um neun Prozent auf rund 17,8 Milliarden Euro, sowohl im Spirituosen- als auch im Mode- und Ledergeschäft verzeichnete LVMH prozentual zweistellige Ergebnisrückgänge. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 10,9 Milliarden Euro, ein Minus von 13 Prozent. Die Anteilseigner sollen eine Dividende von insgesamt 13 Euro je Aktie erhalten, dabei wurde bereits eine Zwischendividende von 5,50 Euro je Aktie gezahlt.

Für das neue Jahr zeigte sich die LVMH-Spitze "zuversichtlich". Einen konkreten Ausblick gab das Unternehmen nicht.

Für Chiara Battistini von JPMorgan konnte LVMH dank strikter Kostenkontrolle die immer noch sehr volatile Umsatzentwicklung kompensieren. Das operative Ergebnis habe daher ihre Erwartungen etwas übertroffen, insgesamt sei die Bilanz aber durchwachsen. Jefferies-Analyst James Grzinic sieht das ähnlich. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen leicht übertroffen, so der Branchenexperte. Die Anleger dürften aber vorsichtig bleiben. Die Nachfragevolatilität bleibe hoch und die Währungsentwicklung ungünstig.

Der Umsatz von LVMH sank 2025 um fünf Prozent auf knapp 81 Milliarden Euro. Dabei spielte auch der starke Euro eine Rolle. Organisch - bereinigt um Wechselkurs- sowie Portfolioeffekte, sanken die Erlöse um ein Prozent. Ausser im Wein- und Spirituosengeschäft sank der Umsatz 2025 auch im Mode- und Ledergeschäft.

Im vierten Quartal kam LVMH organisch auf ein leichtes Plus von einem Prozent. Während im Wein- und Spirituosengeschäft der Umsatz deutlicher als von Analysten erwartet sank, lag der Rückgang im Mode- und Ledergeschäft im Rahmen der Erwartungen. Im Geschäft mit Uhren und Schmuck lief es indessen besser als von Branchenexperten gedacht.

Das bereinigte operative Ergebnis des Konzerns sank im Gesamtjahr um neun Prozent auf knapp 17,8 Milliarden Euro. Dabei verzeichnet LVMH sowohl im Spirituosengeschäft als auch im Mode- und Ledergeschäft prozentual zweistellige Ergebnisrückgänge. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von fast 10,9 Milliarden Euro, ein Minus von 13 Prozent. Die Anteilseigner sollen eine Dividende von insgesamt 13 Euro je Aktie erhalten, dabei wurde bereits eine Zwischendividende von 5,50 Euro je Aktie gezahlt.

Für das neue Jahr zeigte sich die LVMH-Spitze "zuversichtlich". LVMH-Chef Bernard Arnault erwartet jedoch ein schwieriges operatives Umfeld für den Konzern. LVMH werde daher die Ausgaben begrenzen. Einen konkreten Ausblick gab das Unternehmen nicht./err/nas/mne/mis

Die Aktie bricht in Paris zeitweise 6,40 Prozent auf 551,60 Euro ein.

PARIS (awp international)

Weitere Links:

LVMH-Aktie fester: LVMH ernennt Pietro Beccari zum neuen Chef der Fashion Group

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten