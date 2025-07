Lufthansa-Aktie dennoch im Plus: Offenbar 10 von 94 Flugzeugen der Swiss derzeit nicht flugbereit

Acht Maschinen müssten wegen fehlender Ersatztriebwerke von Pratt & Whitney am Boden bleiben, wie ein Swiss-Sprecher den Zeitungen sagte.

Die Triebwerke funktionierten zwar grundsätzlich, müssten aber häufiger als geplant überholt werden. Die dafür benötigten Ersatzteile seien knapp. Ein weiteres Flugzeug sei derzeit nach einer Rauchentwicklung in Friedrichshafen ausser Betrieb, ein anderes befinde sich nach einem Schleppunfall in Brüssel in aufwendiger Reparatur.

Die Aktie der Swiss-Mutter Lufthansa legt am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise um 0,3 Prozent auf 7,44 Euro zu.

cg/

Zürich (awp)