Lonza Aktie News: Lonza verliert am Mittwochnachmittag

Die Lonza-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 480,80 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 12'779 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lonza-Aktie bisher bei 477,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 487,70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 48'648 Lonza-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 605,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 20,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 467,80 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 2,70 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 4,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,82 CHF je Lonza-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 22.07.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Lonza rechnen Experten am 16.07.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 17,84 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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