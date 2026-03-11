Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lonza Aktie

11.03.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lonza. Zuletzt fiel die Lonza-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 489,50 CHF ab.

Die Lonza-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 489,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 12'963 Punkten notiert. Der Kurs der Lonza-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 487,50 CHF nach. Bei 490,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44'043 Stück gehandelt.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 605,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 23,64 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 467,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 4,43 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,82 CHF. Im Vorjahr hatte Lonza 4,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 22.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 16.07.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 17,89 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

