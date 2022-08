Logitech-Aktie: Logitech und Tencent designen Cloud-Handheld - Launch wohl noch 2022

• Noch vor Jahresende kommt ein Cloud-Handheld von Logitech und Tencent• Dafür wurde eine Kooperation mit Microsoft und NVIDIA ins Leben gerufen• Details über Design und Datum der Markteinführung sind bisher nicht bekannt

Die Nintendo Switch erfreut sich seit ihrer Markteinführung im März 2017 einer nicht abreissenden Beliebtheit - allein im Corona-Dezember 2020 wurden Statista zufolge über 600'000 Switch-konsolen verkauft und im vergangenen Quartal (zu Ende Juni 2022) konnte Nintendos Gaming-Sparte Einnahmen in Höhe von rund 300 Milliarden Yen generieren. Ähnlich erfolgreich ist auch Valves Steam Deck, das Schätzungen von t3n zufolge rund zwei Monate nach Beginn der Auslieferungen im Februar dieses Jahres bereits mindestens zwölf Millionen Mal verkauft wurde. Nun haben Logitech und Tencent Anfang August in einer gemeinsamen Pressemitteilung verkündet, noch in diesem Jahr ebenfalls eine eigene Handheld-Konsole auf den Markt zu bringen.

"Logitech G und Tencent teilen eine gemeinsame Vorstellung von der Zukunft des Gaming"

In der Pressemitteilung heisst es: "Logitech G und Tencent Games teilen eine gemeinsame Vorstellung von der Zukunft des Gaming." So handle es sich bei der neuen Konsole um ein Cloud-Handheld, weswegen die von Logitech gestellte Hardware vermutlich eher schlicht ausfallen wird. Das Magazin Golem geht davon aus, dass die Konsole selbst daher günstiger sein wird als die Switch (rund 200 Euro) oder das Steam Deck (rund 450 Euro) und Besitzer neben der Hardware ein monatliches Abo für die Cloud-basierten Spieledienste erwerben müssen. Für die Software arbeiten Logitech und Tencent mit Microsoft und NVIDIA zusammen. Ob dies bedeutet, dass die neue Konsole Xbox Cloud-Gaming und GeForce NOW unterstützen wird, ist noch nicht bekannt. Die monatlichen Kosten für beide Abos liegen bei rund zehn Euro.

Logitech und Tencent "können es kaum erwarten", das Handheld zu präsentieren

"Die führende Position von Logitech G bei PC- und Konsolen-Gaming macht das Unternehmen zu einem idealen Partner, um […] Spielern auf der ganzen Welt ein besseres Spielerlebnis zu bieten. Der heutige Tag markiert für unsere Unternehmen den Beginn einer neuen Möglichkeit, die Grenzen von Gaming-Geräten weiter zu verschieben", erklärt Daniel Wu, Manager bei Tencent Games Smart Solution Innovation Lab, in der Pressemitteilung. "Wir können es kaum erwarten, allen zu zeigen, woran wir gearbeitet haben", ergänzt Ujesh Desai, Manager bei Logitech G.

Details zum Design oder gar Bilder vom angekündigten Cloud-Handheld wurden bislang nicht veröffentlicht. Wer es nicht mehr abwarten kann, hat aber die Möglichkeit sich auf der offiziellen Website für einen Newsletter zu dem neuen Produkt einzutragen und auf diesem Weg immer sofort über neue Entwicklungen informiert zu werden - etwa darüber, wann genau das Handheld auf den Markt kommt. Dies ist der Öffentlichkeit Stand Mitte August nicht bekannt. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass Logitech und Tencent den Start noch vor Weihnachten durchführen wollen, um beim Jahresendgeschäft mitmischen zu können.

Redaktion finanzen.ch