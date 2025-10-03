Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181

03.10.2025 19:21:36

Leonteq: Fitch senkt Rating auf "BBB-" - Ausblick "stabil

Leonteq
18.74 EUR 2.63%
Zürich (awp) - Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Emittentenausfall-Rating (IDR) von Leonteq auf "BBB-" von zuvor "BBB" gesenkt. Der Ausblick ist nun mit der Ratinganpassung wieder "stabil", wie Fitch am Freitagabend mitteilte.

Die Ratingsenkung begründet Fitch in erster Linie mit dem Rückgang der Profitabilität. Es dürfte für das Unternehmen schwierig werden, die Eigenkapitalrendite bis 2027 angestrebt in den Bereich von 10 Prozent zu führen. Mittelfristig dürfte aber die von Leonteq aufgegleiste Strategie die Rentabilität stützen.

