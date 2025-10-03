Leonteq Aktie 19089118 / CH0190891181
03.10.2025 19:21:36
Leonteq: Fitch senkt Rating auf "BBB-" - Ausblick "stabil
Zürich (awp) - Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Emittentenausfall-Rating (IDR) von Leonteq auf "BBB-" von zuvor "BBB" gesenkt. Der Ausblick ist nun mit der Ratinganpassung wieder "stabil", wie Fitch am Freitagabend mitteilte.
Die Ratingsenkung begründet Fitch in erster Linie mit dem Rückgang der Profitabilität. Es dürfte für das Unternehmen schwierig werden, die Eigenkapitalrendite bis 2027 angestrebt in den Bereich von 10 Prozent zu führen. Mittelfristig dürfte aber die von Leonteq aufgegleiste Strategie die Rentabilität stützen.
mk/
